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مالديني يريد العودة لميلان

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مالديني يريد العودة لميلان مالديني يريد العودة لميلان

أكد باولو مالديني قائد ميلان ومنتخب إيطاليا السابق أنه مستعد للعودة لفريقه مرة أخرى ولكن من خارج الخطوط على الرغم من أن مسؤولي النادي لم يخاطبوه ولو مرة بشأن ذلك.

وكان مالديني -44 عاما- قد اعتزال اللعب عام 2009 بعد مسيرة ناجحة كلاعب وقائد لفريق ميلان إذ توج بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا بالإضافة لسبعة ألقاب دوري إيطالي ويؤمن بأنه مازال بإمكانه مساعدة الفريق مرة أخرى حتى بعد اعتزاله كمدرب.

وقال مالديني لصحيفة كوريرو ديلو سبورت يوم الثلاثاء: "أعتقد أن الخبرة التي يمتلكها لاعب سابق مهمة لأي فريق سيعمل معه خاصة وإن كان هذا اللاعب امتلكها أثناء لعبه لهذا الفريق نفسه".

وأضاف "لكن لم يحاول أحد التحدث معي ، بالطبع تقابلت مع جالياني كثيرا خلال السنوات الماضية ولكن لم يعرض علي أحد العودة مرة أخرى".

وتشير التقارير إلى أن مستقبل ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق ميلان ليس واضحا على الرغم من نفيه في أكثر من مناسبة إقالته من مسؤولية تدريب الفريق.

وتأتي تصريحات مالديني في أعقاب أنباء كانت ربطت اسم الهولندي كلارنس سيدورف نجم ميلان السابق بإمكانية تدريبه للفريق مؤخرا.

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