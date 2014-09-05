سلاحف النينجا الأربع في الصالات العربية

تشويق وأكشن ودراما وكوميديا هي مواضيع الأفلام الأربعة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنها.

Teenage Mutant Ninja Turtles

بعد طول انتظار عاد Leonardo و Michelangelo و Raphael و Donatello الى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الذي يعتبر Reboot والأفضل في هذه السلسلة، تولّى إخراجه Jonathan Liebesman وهو من بطولة Megan Fox. الفيلم موجّه لجميع أفراد العائلة وهذه المرة ستتواجه السلاحف النينجا الأربع مع مجموعة إرهابية معروفة باسم الـ Foot Clan بقيادة Shredder Teenage Mutant Ninja Turtles يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

Life of Crime

فيلم من نوع التشويق من بطولة Jennifer Aniston و Tim Robbins وهو spin-off لفيلم Jackie Brown الذي عرض في الصالات العربية عام 1998. تدور قصة الفيلم حول Frank الذي قرر أن يطلّق زوجته Mickey في الوقت الذي يتبلّغ فيه أن عصابة خطفت هذه الأخيرة وتطالبه بمليون دولار فدية. فكيف ستكون ردّة فعل أعضاء هذه العصابة عندما يكتشفون أن Frank غير مكترث بإنقاذ زوجته؟ Life of Crime يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان ولبنان.

Third Person

فيلم درامي رومنسي يتمحور حول ثلاث قصص حب متشابكة مع بعضها البعض تجري أحداثها في روما و باريس و نيويورك. البطولة لـ Liam Neeson و Mila Kunis وJames Franco وOlivia Wilde و Adrien Brody و Kim Basinger والسيناريو والإخراج لـ Paul Haggis الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي عن فيلم Crash عام 2006. Third Person يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق.

جوازة ميري

"جوازة ميري" فيلم مصري من بطولة ياسمين عبد العزيز وحسن الرداد وكريم محمود عبد العزيز ومن إخراج وائل إحسان. تدور قصته حول شابة تبحث عن عريس وبعد عدّة محاولات، تتعرف على شابين يقعان بحبها وهذا الأمر سيؤدي الى مواجهة بينهما ليفوز أحدهما بقلبها. "جوازة ميري" يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان.