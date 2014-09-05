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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب إيران

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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب إيران زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب إيران

زلزال

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة مدينة شيراز جنوبى إيران . وافاد مرکز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء فى محافظة طهران أن الزلزال وقع فى الساعة الرابعة و21 دقيقة و20 ثانية بالتوقيت المحلى فجر اليوم الجمعة،بحسب وكالة الانباء الايرانية(إرنا.) ولم تصل حتى الآن أى تقارير عن حجم الإضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال. وتتعرض إيران لزلازل نظرا لأنها تقع فى منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان ضربا شمال غرب إيران وأسفرا عن مقتل 306 أشخاص وإصابة أكثر من 4500 فى شهر أغسطس العام الماضى . وكان الزلزال الذى ضرب مدينة بام جنوبى البلاد فى ديسمبر 2003 هوالأكثر دموية حيث أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

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