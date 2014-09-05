أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اليوم .. بدء فعاليات المنتدي العربي لمكافحة المنشطات الرياضية بالأقصر‎

Google+ Print
اليوم .. بدء فعاليات المنتدي العربي لمكافحة المنشطات الرياضية بالأقصر‎ اليوم .. بدء فعاليات المنتدي العربي لمكافحة المنشطات الرياضية بالأقصر‎

محافظة الأقصر

تبدأ صباح اليوم الجمعة فعاليات المنتدي العربي لمكافحة المنشطات الرياضية الذي ستستمر فعالياته حتي السابع من الشهر الجاري بفندق الونتر بالاس التاريخي المطل علي كورنيش النيل بالأقصر .

ومن المقرر أن يشارك في المنتدي وزارء ونائبي وزراء وممثلي الشباب والرياضة في 13 دولة عربية هي ، تونس، المغرب، الجزائر، الكويت، ، لبنان، الأردن، اليمن، البحرين، عمان، الإمارات، والسودان، بالإضافة إلى أطباء متخصصين في أضرار المنشطات على صحة الإنسان.

ومن جانبه، قال الدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أن المؤتمر يقام برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر وذلك لحث الرياضيين العرب على الاعتماد على الرياضة والأطعمة الصحية والابتعاد عن المنشطات التي تتسبب في منع الرياضيين من المشاركة في المسابقات الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر