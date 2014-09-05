اليوم .. بدء فعاليات المنتدي العربي لمكافحة المنشطات الرياضية بالأقصر‎

تبدأ صباح اليوم الجمعة فعاليات المنتدي العربي لمكافحة المنشطات الرياضية الذي ستستمر فعالياته حتي السابع من الشهر الجاري بفندق الونتر بالاس التاريخي المطل علي كورنيش النيل بالأقصر .

ومن المقرر أن يشارك في المنتدي وزارء ونائبي وزراء وممثلي الشباب والرياضة في 13 دولة عربية هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، الكويت، السعودية، لبنان، الأردن، اليمن، البحرين، عمان، الإمارات، والسودان، بالإضافة إلى أطباء متخصصين في أضرار المنشطات على صحة الإنسان.

ومن جانبه، قال الدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أن المؤتمر يقام برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر وذلك لحث الرياضيين العرب على الاعتماد على الرياضة والأطعمة الصحية والابتعاد عن المنشطات التي تتسبب في منع الرياضيين من المشاركة في المسابقات الدولية.