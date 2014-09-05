الرئيس الأوكراني وزعيم للانفصاليين يلمحان إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو وأحد زعماء الانفصاليين الموالين لروسيا أنهما سيأمران بوقف إطلاق النار اليوم الجمعة بشرط أن يتم توقيع اتفاق بشأن خطة سلام جديدة لانهاء الحرب في شرق أوكرانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن بوروشينكو قوله – في كلمة على هامش قمة حلف شمال الاطلسي المنعقدة في مقاطعة ويلز البريطانية – إن وقف إطلاق النار مشروط باجتماع من المقرر أن يعقد في مينسك اليوم الجمعة ويضم مندوبين من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، وأضاف أنه “سيطلب من رئاسة الأركان وضع اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار ونأمل أن يبدأ تنفيذ خطة السلام.”

وكان بوروشينكو قد أعرب عن تفاؤل حذر بتوقيع الاتفاق في اليوم المحدد ، موضحا أن وقف إطلاق النار يعد أول خطوة نحو السلام ، مشيرًا إلى أن بلاده لم تكن ترغب يومًا من الأيام في خوض حروب أو اشتباكات ، وأنها مستعدة لفعل أي شيء يعيد السلام لها.

من جانبه ، قال الكسندر زاخارتشينكو رئيس جمهورية شعب دونيتسك في بيان إن رجاله سيأمرون أيضا بوقف إطلاق النار بعد ذلك بساعة بشرط أن يوقع ممثلو كييف خطة سلام في اجتماع مينسك.

وكانت الأزمة فى شرق أوكرانيا قد إندلعت بعد أن أطاح البرلمان بالرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش في فبراير الماضي ، وقامت موسكو بحشد القوات على الحدود الشرقية لأوكرانيا ، كما انضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا بموجب استفتاء.

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