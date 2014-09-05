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بالصور… ضبط 600 كيلو “زيتون مخلل” غير صالح للاستهلاك داخل 3 محلات بمطروح

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بالصور… ضبط 600 كيلو “زيتون مخلل” غير صالح للاستهلاك داخل 3 محلات بمطروح بالصور… ضبط 600 كيلو “زيتون مخلل” غير صالح للاستهلاك داخل 3 محلات بمطروح

 

 

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطاراً من مباحث بضبط 12 برميل تحوي 600 كيلو زيتون مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي معروضة داخل 3 محلات بمدينة مرسى مطروح.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة من ضبط خالد ع – م” 29 سنة” مقيم مطروح لعرضه وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 3 برميل زيتون بإجمالي 150 كيلو جرام.

وتم ضبط محمد – إ – ع 29 سنة  مقيم مطروح – لعرض وبيع 4 برميل زيتون بإجمالي عدد 200 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الأدمي و عمر – أ – م 29 سنة  - مقيم مطروح لعرض وبيع  5 برميل زيتون بإجمالي 250 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبلغ إجمالي كمية المضبوطات  12 برميل زيت زيتون وزنت 600 كيلو جرام وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة أحوال التموين وجارِ العرض علي النيابة العامة.

 

 

 

 

 

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