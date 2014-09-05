اليوم .. استئناف اجتماعات “حلف الناتو” في بريطانيا لبحث الأزمة الأوكرانية

يستأنف اليوم قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” اجتماعاتهم بمقاطعة ويلز البريطانية لبحث عدد من الملفات على رأسها الأزمة الأوكرانية.

هذا ومن المتوقع أن يعلن قادة دول الحلف الـ28 رسمياً تضامنهم مع أوكرانيا الذي يعاني اضطرابات أمنية منذ شهور جراء سيطرة الانفصاليين – المدعومين من روسيا – على مناطق كثيرة شرقي البلاد, كما سيصادق القادة الغربيون أيضا على “خطة تحرك سريع” تسمح بنشر قوات في أسرع وقت عند وقوع أزمات.

كانت قمة حلف الناتو قد بدأت فعالياتها أمس، حيث تناولت عددا من القضايا بينها، تشكيل تحالف دولي لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, فضلا عن بحث فرض مزيد من الضغوط على روسيا المتهمة بالتدخل عسكريا في أوكرانيا.