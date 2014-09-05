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انضمام 10 إسرائيليين إلى صفوف «داعش»

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انضمام 10 إسرائيليين إلى صفوف «داعش» انضمام 10 إسرائيليين إلى صفوف «داعش»

داعش

أعربت مصادر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي عن اعتقادها بأن ما لا يقل عن عشرة من مواطني إسرائيل العرب انضموا إلى صفوف مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

ونقل راديو “صوت إسرائيل”، صباح اليوم الجمعة، عن هذه المصادر قولها إنه تم ابلاغ صانعي القرار في إسرائيل بهذه الحقيقة خلال جلسات مغلقة عقدت مؤخراً.

ووفقاً للتقييمات انضم عشرات المواطنين العرب إلى صفوف فصائل المعارضة السورية منذ بدء الحرب الاهلية في سوريا عام 2011 ومنهم ما لا يقل عن 25 شخصا معروفين بافكارهم المتطرفة، فيما انضم بعض هؤلاء الاشخاص الى جبهة النصرة، فى حين انضم أخرون الى تنظيم داعش والذي تتزايد قوته منذ بضعة أشهر.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون قد وقع اول امس امرا يعتبر تنظيم داعش وتنظيم كتائب عبد الله عزام المنضوى تحت لواء “القاعدة” بمثابة منظمتين غير شرعيتين مما سيفسح المجال امام اتخاذ اجراءات قضائية ضد اى نشاطات لصالح التنظيمين في اسرائيل وضد مواطنين اسرائيليين يقاتلون في صفوفهما.

أ ش أ

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