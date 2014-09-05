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آبل تعد بتحديثات أمنية بعد “حادثة الصور”

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آبل تعد بتحديثات أمنية بعد “حادثة الصور” آبل تعد بتحديثات أمنية بعد “حادثة الصور”

أرشيفية

وعد المدير التنفيذي لشركة أبل الأميركية تيم كوك، بتطبيق المزيد من التدابير الأمنية لحماية حسابات المستخدمين على خدمة “آي كلاود” لتخزين البيانات.

وأكد كوك، في حوار مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الخدمة ستخطر المستخدم في حال حاول أحدهم تغيير كلمة المرور الخاصة به، ومنحه في نفس الوقت خيارات أمنية متعددة يمكنه من خلالها حماية بياناته، مثل إمكانية تحميل الملفات على جهاز جديد.

وبحسب”skynews”،  أشار إلى نية أبل التوسع في تطبيق السياسة الأمنية “التحقق بخطوتين”، مع المزيد من خصائص الحماية التي ستصاحب التحديث الخاص بنظام “iOS”، الذي من المقرر طرحه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتأتي هذه التغييرات الأمنية على ضوء تسرب مجموعة من الصور الخاصة لبعض المشاهير مؤخرا، بعدما تعرضت حساباتهم على “آي كلاود” للاختراق، وهو ما أكدته أبل في بيان سابق لها.

واعترف المدير التنفيذي لأبل أن الشركة بمقدورها تقديم المزيد لتنبيه المستخدمين بأي عمليات اختراق محتملة لأجهزتهم، أو توعيتهم باستخدام كلمات مرور أقوى.

 

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