قائد القوات الليبية السودانيية ينفي توجه طائرة سودانية تحمل أسلحة لقاعدة معيتيقة

نفى رئيس المجلس العسكري بالكفرة وآمر القوات الليبية السودانية المشتركة العقيد سليمان حامد حسن نفيا قاطعًا ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجه طائرة شحن سودانية تحمل شحنة أسلحة إلى قاعدة معيتيقة .

وقال سليمان في تصريح له ، إن هذه الشحنة كانت عبارة عن إمدادات عسكرية ولوجيستية للقوة المشتركة من الجيش الوطني التي يترأسها والمكلفة بالتمركز في نقطتي السارة والعوينات ، مشيرا إلي أن هذه النقاط تعتبر عسكرية يتمركز بها الجيش الوطني لحماية الحدود .

وأكد سليمان بأنه تم تفريغ هذه الشحنة أمام بعض الضباط العسكريين ومشايخ وأعيان وأمراء الكتائب بمدينة الكفرة ، لتفنيد أي شائعات بهذا الخصوص .. مستغربا ما نشرته بعض وسائل الإعلام ، وهوعكس ما حدث .

أ ش أ