فيديو.. رئيس الهيئة الهندسية بالجيش يكشف كواليس حفر القناة الجديدة

كشف اللواء كامل الوزير، رئيس إدارة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمشرف على مشروع حفر قناة السويس، تفاصيل المشروع كاملة، وشدد على أهمية تعاون الشعب المصري مع القوات المسلحة لإنجاز المشروع خلال عام.

وقال «الوزير» في حوار مع برنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «إحنا متعودين على طبيعة العمل الشاق، وطبيعة الشعب المصرير العظيم، الذي تستنفر همته في وقت الشدة».

وأضاف: «لما خططنا للمشروع أن يتم إنجازه على 3 سنوات، والرئيس السيسي فاجأ الجميع، وأدى أمر فعلي لننفذ الشغل على سنة واحدة، عملنا إعادة تنظيم لإمكانيتنا، وضاعفنا عدد الشركات فكان عندنا 17 شركة يوم الافتتاح، ودلوقتي بقينا 51 شركة».

وتابع: «وفرنا كل الإمكانيات علشان نقدر ننفذ خلال سنة، ويتم افتتاح المشروع في أغسطس المقبل»، مضيفا: «بعون الله نقدر وبالتنظيم، نخلص المشروع».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعرف إمكانيات القوات المسلحة والضباط، وقال: «كان وزيرنا واشتغلنا معاه قبل كده، هو عارف إمكانيات الضباط وعارف يوظف مين فين، ودارس الأسعار ومعدلات الأداء».

وأوضح أن «الكراكات تعمل الآن في الحفر لاستكمال بناء القناة وعمل حلقة الربط بين القناة الغربية والقناة الجديدة».

وعن التعاقد مع الشركات، قال: «بنجيب الشركة ونقولهم لا ضرر ولا ضرار وبنقوله كمان لا هتكسب كتير ولا هتخسر، وبنحلل السعر ليهم، وإحنا مش هنخليه يكسب مني 25 % لكن هيكسب 5 %، علشان يساعد مصر، ويخدم بلده».