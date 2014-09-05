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تعيين الألماني شتيلكه مدربا جديدا لكوريا الجنوبية

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أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، الجمعة، أنه عين أولي شتيلكه لاعب منتخب المانيا السابق مدربا جديدا للمنتخب الوطني.

ووقع «شتيلكه»، الذي خاض 42 مباراة دولية مع ألمانيا وتولى من قبل تدريب منتخبي سويسرا وساحل العاج، عقدا حتى كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم إن شتيلكه سيصل يوم الاثنين القادم لقيادة كوريا الجنوبية في مباراتها الودية ضد اوروجواي.

وسيتولى شين تاي يونج واثنان من المدربين المحليين قيادة الكوري في مباراته الودية أمام فنزويلا، الجمعة.

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