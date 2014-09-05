العدوان على غزة يجمع نجوم فلسطين بأوبريت غنائي

أطلق مجموعة من أبرز نجوم فلسطين أبوريت غنائي مشترك بعنوان "غزة"، بعد العدوان الإسرائيلي عليها، وذلك ليلة أمس الإربعاء في ميدان راشد الحدادين، مقابل رام الله.

وشارك في الأغنية كل من النّجوم: محبوب العرب محمد عساف، وعمّار حسن، وطوني قطان، وهيثم الشوملي، وليان بزلميط، وصابرين كمال.

الأوبريت من كلمات الشّاعر محمد عياد، وألحان الملحن يعقوب الأطرش. أما تصوير العمل فتم من موقع تواجد كل فنان على حدة؛ من فلسطين (عمار حسن، وليان بزلميط، وصابرين كمال)، من دبي (محمد عساف)، من الولايات المتحدة الأمريكية (هيثم الشوملي)، من عمّان (طوني قطان)، أما الإخراج فهو لجبر خضر، بدعم لوجستي من قناة "الفلسطينية الفضائية".

صاحب فكرة العمل، هو الفنان عمّار حسن، عندما عرض عليه الشاعر محمد عياد كلمات الأغنية، إذ قرر حسن استثمار علاقاته مع الفنانيين الفلسطنيين، لتتحول الأغنية إلى أوبريت غنائي مشترك.

أوبريت "غزة" تتمحور كلماته حول العدوان الإسرائيلي على غزة، ويتوجّه بالتحية إلى صمود أهلها وانتصارهم.

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