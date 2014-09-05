بالصور: غادة تحتفل بميلاد ابنتها روتانا

احتفلت النجمة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها روتانا الـ 25في حفل اقتصر عليها وعدد من الموجودين معها في الفيلا الخاصة بها الكائنة بمنطقة المعادي ، حيث قامت بالتقاط الصور التذكارية لهذه الحفلة. ورغبت غادة في مشاركة جمهورها سعادتها بهذا الاحتفال. فقامت بنشرها علي حسابها الشخصي على "الفيس بوك". وعلقت بقولها:" كل سنة وأنتى طيبة حبيبة قلب مامى I love u my baby". وقد توالت التعليقات عقب نشرها هذه الصور بالتهاني والاستغراب لحالة النحافة التي تعرضت لها روتانا حيث علقت إحداهن بعد تهنئتها بعيد ميلادها قائلة لها: انتي خسييييتي خالص!!!؟؟ بس Happy birth day ya Roty".