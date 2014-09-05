أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: غادة تحتفل بميلاد ابنتها روتانا

Google+ Print
بالصور: غادة تحتفل بميلاد ابنتها روتانا بالصور: غادة تحتفل بميلاد ابنتها روتانا

السبت 06-09-2014 01:13

احتفلت النجمة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها روتانا الـ 25في حفل اقتصر عليها وعدد من الموجودين معها في الفيلا الخاصة بها الكائنة بمنطقة المعادي ، حيث قامت بالتقاط الصور التذكارية لهذه الحفلة. ورغبت غادة في مشاركة جمهورها سعادتها بهذا الاحتفال. فقامت بنشرها علي حسابها الشخصي على "الفيس بوك". وعلقت بقولها:" كل سنة وأنتى طيبة حبيبة قلب مامى I love u my baby". وقد توالت التعليقات عقب نشرها هذه الصور بالتهاني والاستغراب لحالة النحافة التي تعرضت لها روتانا حيث علقت إحداهن بعد تهنئتها بعيد ميلادها قائلة لها: انتي خسييييتي خالص!!!؟؟ بس Happy birth day ya Roty".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي