وفاة الممثلة جون ريفرز عن عمر 81 عاماً

توفيت منذ بعض الوقت الممثلة الأمريكية Joan Rivers عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقد شكّل هذا الخبر صدمة كبيرة لجمهور Rivers، لأن الأخيرة غادرت أمس قسم العناية المركزة بعد تحسّن حالتها الصحية، وفقاً للتقارير الطبية.

وكانت الراحلة Joan Rivers قد تعرضت منذ أيام لموقف خطير خلال خضوعها لعملية جراحية في الحبال الصوتية داخل إحدى عيادات منهاتن، ، حيث توقفت عن التنفس فجأة.

وفور ذلك، نقلت Rivers البالغة إلى مستشفى Mount Sinai، فتوقف قلبها لثوانٍ قليلة، لكن الأطباء تمكنوا حينها من إنقاذ حياتها.