أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الممثلة جون ريفرز عن عمر 81 عاماً

Google+ Print
وفاة الممثلة جون ريفرز عن عمر 81 عاماً وفاة الممثلة جون ريفرز عن عمر 81 عاماً

الجمعة 05-09-2014 02:22

توفيت منذ بعض الوقت الممثلة الأمريكية Joan Rivers عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقد شكّل هذا الخبر صدمة كبيرة لجمهور Rivers، لأن الأخيرة غادرت أمس قسم العناية المركزة بعد تحسّن حالتها الصحية، وفقاً للتقارير الطبية.

وكانت الراحلة Joan Rivers قد تعرضت منذ أيام لموقف خطير خلال خضوعها لعملية جراحية في الحبال الصوتية داخل إحدى عيادات منهاتن، ، حيث توقفت عن التنفس فجأة.

وفور ذلك، نقلت Rivers البالغة إلى مستشفى Mount Sinai، فتوقف قلبها لثوانٍ قليلة، لكن الأطباء تمكنوا حينها من إنقاذ حياتها.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي