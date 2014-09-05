هؤلاء النجوم قد تزوّجوا "أونلاين"

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي: "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، مجرّد ساحة للنجوم، لنشر أخبارهم الفنّية وصورهم، بل تعدّى الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث باتت منبراً لهم للإعلان عن زيجاتهم.

خاتم ميريام فارس

فمؤخراً أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خبر زواجها عبر حسابيها الشخصيين في "فيس بوك" و"إنستغرام"، حيث نشرت صورة ليدها ويد زوجها، وفي إصبعيهما خاتم الزّواج، إضافة إلى صورة أخرى وهي ترتدي فستان الزفاف، فيما رفضت الفنانة الإعلان عن أيّ تفاصيل، بل اكتفت بكتابة: "إنها تقضي حالياً شهر العسل مع زوجها في إحدى الدول الأوروبية"، مؤكدةً أنّ حياتها الخاصّة ملك لها فقط، ويجب أن تكون بعيدة عن الأضواء والميديا تماماً.

تامر وبسمة

إقبال ميريام فارس على هذه الطريقة في إعلان زواجها لا يُعدّ الأول من نوعه، إذ سبق للفنان المصري تامر حسني أن قام بالأمر نفسه، بعد أن ظلّ متكتماً على خبر ارتباطه بنجمة ستار أكاديمي المغربية بسمة بوسيل، إلى أن أعلن زواجه منها عبر الـ"فيس بوك"، حيث كتب قائلاً:" باركولي أنا أخيراً أتجوّزت"، مضيفاً أنه طلب من المنتج محسن جابر عدم طرح ألبوم بسمة بوسيل، بسبب رغبته في الاستقرار، ومن أجل أن تتفرّغ بسمة للحياة الزوجية.

زواج وانفصال

كما تفاجأ الوسط الإعلامي والفنّي، بإعلان الشّاعر المصري سامح العلي خبر زواجه من الفنانة سوسن بدر، في سريّة تامّة، حيث أعلن الخبر عبر "تويتر" و"فيس بوك"، قائلاً: "زوجتي وحبيبتي وسوسنه قلبي، ليس هنا أو هناك غيرك، حبيبك سامح". كما نشر سامح صورة تجمعه بسوسن، فيما تجدر الإشارة إلى أن الزوجين انفصلا منذ أيّام.

زواج عمرو

وقد أعلن المخرج المصري عمرو سلامة أيضاً زواجه عبر "فيس بوك"، وكتب قائلاً: "في جلسة مغلقة، وعلى أعلى مستوى من السريّة، كتبت كتابي لأصبح بالوثائق الرسمية رجلاً متزوّجاً، وليتزامن زواجي مع أهمّ الأحداث في تاريخ مصر المعاصر".

عريس رويدا

وكانت النّجمة السّورية رويدا عطية قد سبق لها الإعلان عن خبر خطوبتها بنفس الطريقة؛ وذلك عبر الـ"فيس بوك"، من دون أن تكشف عن اسم العريس، بل اكتفت بوضع صورة ليدها مع يد خطيبها، وهما يضعان المحابس، وأرفقت الصور بتعليق: "يا ربّ يسرّ أمري وتمّم لي ع خير .عقبال عند الكل".

الأمر نفسه فعلته النجمة المغربية دينا بطمة، التي نشرت عبر الـ"فيس بوك" فيديو لها، حيث أعلنت فيه خبر خطوبتها على مدير أعمالها محمد الترك.

زواج ميار

وبعد انفصالها عن زوجها المُنتج والممثل السعودي عبد الله الكاتب، تفاجأ جمهور الممثلة المصرية ميار الببلاوي، وهي تنشر صوراً لحفل زفافها، وهي ترتدي فستان الفرح لتؤكد للجميع زواجها.

خطوبة مصطفى الخاني

وقد قام في السّابق الممثل السوري مصطفى الخاني بإعلان خبر خطوبته، باستبدال صورته الشخصيّة على "فيس بوك" بصورة خواتم الخطوبة، إضافة إلى الورود، فيما كانت العروس من خارج الوسط الفني، في وقت انهالت صفحته على الموقع بالمباركات والتّهاني، من قبل أصدقائه ومن قبل النجوم .

عودة غادة لفودة

وبعد فترة انفصال بين الفنانة غادة عبد الرازق والإعلامي المصري محمد فوده، أعلنت عبد الرازق عبر "تويتر" عودتها إليه من جديد؛ وذلك بنشر صورة تجمعها به.

عرس سناء بلندن

وكانت الفنانة المغربية سناء موزيان قد أعلنت خبر زواجها من الإنجليزي آلات ديرسلي، من خلال صفحة الـ"فيس بوك"، ونشرت صوراً تجمعهما، خلال حفل الخطوبة والعرس، الذي أقيم في لندن، مسقط رأس الزوج.