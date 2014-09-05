أخبار عاجلة

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحماية المدنية تسيطر علي حريق نشب في محولات الكهرباء الخاصة بحدائق الأهرام

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر علي حريق نشب في محولات الكهرباء الخاصة بحدائق الأهرام الحماية المدنية تسيطر علي حريق نشب في محولات الكهرباء الخاصة بحدائق الأهرام

أرشيفية

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شب فجر اليوم الجمعة، بسبعة محولات للكهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وأوضح مصدر أمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن منطقة حدائق الأهرام بها 7 محولات للكهرباء، وأن الفنيين كانوا قد أبلغوا بوجود عطل بالمحول رقم “4″ فى التاسعة من صباح أمس الخميس، وبالفعل تم إصلاحه وإعادته للعمل فى الساعة السادسة من مساء أمس، إلا أنه تم سماع بعض الأصوات “فرقعة” من داخله فى الثامنة مساء، ثم شبت به النيران فجر اليوم، وامتدت إلى المحولات الستة الأخرى، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا