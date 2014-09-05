الحماية المدنية تسيطر علي حريق نشب في محولات الكهرباء الخاصة بحدائق الأهرام

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شب فجر اليوم الجمعة، بسبعة محولات للكهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وأوضح مصدر أمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن منطقة حدائق الأهرام بها 7 محولات للكهرباء، وأن الفنيين كانوا قد أبلغوا بوجود عطل بالمحول رقم “4″ فى التاسعة من صباح أمس الخميس، وبالفعل تم إصلاحه وإعادته للعمل فى الساعة السادسة من مساء أمس، إلا أنه تم سماع بعض الأصوات “فرقعة” من داخله فى الثامنة مساء، ثم شبت به النيران فجر اليوم، وامتدت إلى المحولات الستة الأخرى، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

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