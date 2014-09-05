وزير الكهرباء: الرئيس اتصل بي أكثر من مرة وأبدي انزعاجه..ولم أتقدم باستقالتي

نفي شاكر ، تقدمه بالاستقالة او مطالبة اي مسئول بتقديمها، موضحًا ان الوقت الحالي صعب ولابد من الصمود حتي الخروج الي بر الأمان وقال: ” أعتبر نفسي جنديا في معركة لن أخرج منها حتي إنهاء الازمة”.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مساء أمس الخميس، إنه يباشر حاليا تحقيق شامل وعلمي وسيحاسب المقصر، مشيرا إلى اعلان النتائج للرأي العام بكل شفافية، مضيفاً أنه يعتذر لجموع الشعب المصري عن ما حدث من الكارثة التي لحقت بالمرافق الحيوية والمؤسسات الطبية.

واشار وزير الكهرباء الي ان قطاع التيار يعاني من الحالة المتهالكة لشبكات الكهرباء علي مستوي الجمهورية من شبكات توليد ونقل وتوزيع نظرا لزيادة الإستهلاك.

وأضاف شاكر ،خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ،في برنامج “علي مسئوليتي ” المذاع علي فضائية “صدي البلد ” انه تم إعادة التيار الكهربائي في البداية الي المرافق الحيوية وعلي رأسها المترو والمستشفيات، مضيفا ان الرئيس السيسي قام بالاتصال أكثر من مرة وابدي انزاعجه لما حدث وطالب بتقرير شامل عن الأزمة واسبابها.