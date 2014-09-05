بريطانيا تعلن عن اختفاء مواطنين لها في قطر

أكدت بريطانيا اليوم الخميس، إنها تدقق في معلومات افادت عن اختفاء بريطانيين في قطر كانا يحققان حول ظروف عمل العمال الأجانب في ورشات البناء في المواقع التي ستقام فيها مباريات كأس العالم 2022.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في الدوحة “سمعنا معلومات عن توقيف بريطانيين في قطر، ونحن نحقق في الامر”.

وقالت “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” (جلوبال نتورك فور رايتس اند دفلوبمنت) ومقرها النروج الاربعاء، إن موظفيها البريطانيين وهما كريشنا اوباديايا وغميري غونديف مفقودان في الدوحة بعد ان اشتكيا من ان الشرطة تتعقبهما.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات القطرية إلى الكشف فورا عن مصيرهما وتبديد المخاوف المتنامية التي تفيد بانهما “معرضان لمخاطر التعذيب او سوء المعاملة”.

وقال سعيد بوميدوحة المدير الاقليمي المساعد للشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى “امنستي” انه “اذا كانت السلطات القطرية اوقفتهما فعليها ان تشرح السبب وتكشف عن مكانهما وعن التهم الموجهة لهما”.

وقال ان “هذا الاختفاء القسري مثير للقلق وتسلسل الاحداث التي تحدث عنها الرجلان قبل اختفائهما تشير الى انهما قد يكونان اوقفا بسبب عملهما في مجال حقوق الانسان”.

وكان الباحثان يحققان حول ظروف عمل العمال الوافدين بعد وعود قدمتها سلطات قطر في شباط/فبراير باجراء اصلاحات اثر انتقادات دولية.

وارسل اوباديايا قبل اختفائه رسالة هاتفية الى مسؤوليه قال فيها انه وزميله يتعرضان “للمضايقة والملاحقة من الشرطة القطرية” وفق المنظمة غير الحكومية النروجية.

أ ف ب