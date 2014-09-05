ملتقى الجمعيات الخيرية يوصي بتطويرها وتوحيد رؤيتها

أكد البيان الختامي لملتقى المجالس التنسيقية بين الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية الذي اختتم امس في المدينة المنورة ضرورة تطوير لائحة المجالس التنسيقية بين الجمعيات الخيرية في المملكة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

ودعا المشاركون في ختام الملتقى الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة واستمرّ ليومين، دعوا المجالس التنسيقية بين الجمعيات الخيرية في المملكة إلى بناء رؤية موحدة لها، وتطوير بنائها المؤسسي، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة في تحقيق أهدافها.

كما أكد الملتقى أهمية قيام الجمعيات الخيرية بالتفاعل الإيجابي مع البرامج والأنشطة التي تقدمها المجالس التنسيقية بين الجمعيات الخيرية في المملكة ، وأهمية تبادل المعلومات بينهما بما يخدم الجمعيات والعمل الخيري.

كما دعا المشاركون الذين مثلوا قيادات المجالس التنسيقية ومنسوبي العمل الخيري في المملكة وباحثين ومهتمين من داخل المملكة وخارجها، الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث لإجراء البحوث والدراسات التي تُعنى بتقويم وتطوير وتفعيل المجالس التنسيقية بين الجمعيات الخيرية في المملكة ودورها في خدمة الجمعيات الخيرية والعمل الخيري، وتقديم البرامج التدريبية التي ترتقي بقدرات العاملين في المجالس، مشيرين إلى ضرورة عقد لقاءات علمية إثرائية دورية بين المجالس التنسيقية بالمملكة من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

ورفع المشاركون في الملتقى الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز –حفظه الله-، وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، على رعايتهم للعمل الخيري ودعمهم للجمعيات الخيرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، لرعايته الكريمة وتشريفه للملتقى، الذي له أبلغ الأثر في دعم الملتقى.

وكان الملتقى الذي نظمه كل من مجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة (تنسيق)، والمركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)، قد عقد على أربع جلسات طرحت خلالها خمس عشرة ورقة علمية، كما تضمن ورشة عمل لمناقشة اللائحة الموحدة للمجالس التنسيقية، وأخرى لمناقشة الرؤية الموحدة للمجالس.