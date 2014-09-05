سعود بن نايف يقف على سير العمل في متنزه الملك عبدالله بجبل الشعبة

أطل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة عصر الأربعاء ومن ارتفاع 80 متراً من أعلى متنزه الملك عبدالله للمغامرات بجبل الشعبة (شمال الأحساء) على واحة نخيل الأحساء.

وتأتي هذه الإطلالة لسموه مع وقوفه الميداني على سير العمل في المتنزه الذي تنفذه أمانة الاحساء، حيث كان في استقبال سموه في أعلى الجبل أمين الاحساء المهندس عادل الملحم ، ووكيل الأمانة المهندس عبدالله العرفج، وقد استمع سموه إلى شرح من م. العرفج عن المشروع ومراحل تنفيذه، وأشاد سموه بما رآه من مشروع جميل يوفر مواقع للاستجمام ولراحة للعائلات، رافعاً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – على ما تقدمه من خدمات راحة المواطنين والمقيمين. بعدها أعطى سموه إشارة البدء لفريق سفاري للاستعراض والقيام بالتطعيس على جبل الشعبة الذي يعد أحد أهم مواقع ممارسة التطعيس في المنطقة الشرقية، بعدها صافح سموه أعضاء فريق سفاري يتقدمهم جعفر السلطان مسؤول العلاقات الذي قدم لسموه مجموعة هدايا تذكارية للفريق.

وبهذه المناسبة أكد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم في تصريح ل (الرياض) أن زيارة سمو الأمير سعود لمشاريع الأمانة ومتابعته لها بدقة لها دور كبير في تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والأخذ بيدهم لما هو أفضل ومن ثم ينعكس ذلك إيجاباً على المحافظة وتطويرها، كما أنها زيارة تحقق رغبة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - ، وسمو ولي عهده، وولي ولي عهده – يحفظهم الله - لخدمة المواطنين في شتى المجالات الترفيهية والخدمية، وختم م. عادل بتوجيه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمه اللامحدود لمشاريع أمانة الأحساء، كما وجه شكره لسمو الأمير سعود على دعمه المستمر لجهود الأمانة التي تبذلها لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، كما وجه شكره لفريق العمل في الأمانة على ما قام به من عمل مخلص في تنفيذ هذا المشروع العملاق.

بدوره اعتبر وكيل الأمانة المهندس عبدالله بن محمد العرفج أن متنزه جبل الشعبة يعد إضافة لهوية الأحساء ويتميز بموقعه وإطلالته الرائعة على الواحة، وهو يأتي متناغماً مع توجيهات سمو الأمير سعود للاهتمام بأبنائنا الشباب ورعايتهم واحتضانهم لما يضمه الجبل من ساحات ومواقع للمغامرات وممارسة الرياضات المختلفة.

اعتبر مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالاحساء علي بن طاهر الحاجي أن زيارة الأمير سعود للجبل والوقوف على سير العمل في المتنزه مصدره اهتمام وتحفيز قيادة الدولة بالمشاريع التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، كما أنها تعكس اهتمام سموه الكريم بتنمية صناعة السياحة في المنطقة الشرقية عموماً والأحساء على وجه الخصوص، ووصف الحاجي متنزه جبل الشعبة بالمشروع السياحي الاستراتيجي الذي عملت عليه أمانة الاحساء مشكورة، مذكراً بمتابعة واهتمام صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الاحساء رئيس مجلس التنمية السياحية بكل المشاريع السياحية في المحافظة.