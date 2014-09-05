وزير الحج يلتقي السفيرين الإيراني والسيراليوني والقنصل البريطاني

التقى معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بمكتبه بمحافظة جدة أمس السفير الإيراني لدى المملكة حسين صادقى والسفير السيرالوني لدى المملكة محمد سيلا كارجبو والقنصل البريطاني بجدة محمد شوكت، وتم خلال اللقاءات تناول المستجدات والأمور المتعلقة بشؤون حجاجهم لهذا العام1435ه.

وعبر الجميع عن سعادتهم للجهود والاستعدادات التي تمت لاستقبال ضيوف الرحمن مشيدين بجميع الإنجازات التاريخية والمشاريع التطويرية التي تقدمها حكومة المملكة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ووصفوها بالنقلة النوعية لتسهيل أداء حجاجهم لنسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه شكر معالي وزير الحج الجميع على مشاعرهم الطيبة مؤكداً ان حكومة المملكة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، قد وفرت كل الاحتياجات المالية والبشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن وأن يكون حجهم سهلاً وميسراً منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين في أجواء روحانية وإيمانية.