زيوت طبيعية لتطويل الشعر

ينصح خبراء العناية بالشعر اعتماد هذا الزيت في وصفات تساعد على تطويل الشعر، زيت حبة البركة من الزيوت التي لها فوائد كثيرة منها ما هو غذائي وأخرى جمالية.

فقد تعاني بعض النساء من قصر شعرهنّ وطول الفترة الذي يحتاجه الشعر ليصبح طويلاً لذا فإن زيت حبة البركة يساعد بشكل ملحوظ على تطويل الشعر.

ومن خلال تجربة العديد من النساء لوصفات تحتوي على زيت حبة البركة كانت النتيجة شعر صحي ولامع بعد الانتظام التام لاستخدام هذا الزيت لفترات زمنية تتفاوت من امرأة إلى أخرى.

> يتم استخدام هذا الزيت قبل الاستحمام بساعة واحدة فقط قومي سيدتي بوضع زيت حبة البركة على شعركِ من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك ثم غطي فروة الرأس بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك اغسلي شعركِ بالماء الفاتر مع صابون لطيف.

ويفضّل تكرار استخدام زيت حبة البركة لتطويل الشعر ثلاث مرات أسبوعياً على مدى شهر كامل لتلاحظي الفرق بنمو شعركِ ولمعانهِ وحيويته.