أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تحذير خادم الحرمين من خطر الإرهابيين جرس إنذار للعالم

Google+ Print
تحذير خادم الحرمين من خطر الإرهابيين جرس إنذار للعالم تحذير خادم الحرمين من خطر الإرهابيين جرس إنذار للعالم
512364088968.jpg

البروفيسور روب سبحاني

الرياض - أحمد الأحمد

    طالب البروفيسور روب سبحاني الباحث الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط دول العالم التعاون مع المملكة في مكافحة الإرهاب لتجنب أي فوضى قد تحدث في بلادهم.

وقال سبحاني في تصريح ل"الرياض"إن ما حذر منه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء اجتماعه بعدد من سفراء الدول المعينين في المملكة جرس إنذار للدول الغربية لاستشعار الخطر الذي بات يمثله الإرهابيون الذين قويت شوكتهم بفضل الصمت العالمي وعدم الجدية في سبل المواجهة الناجعة لهم، ولو كان زعماء العالم اتبعوا رؤية الملك عبدالله لما صار لدينا هذا النوع من التشدد.

وأوضح أن المملكه دولة صديقة لأمريكا وأوربا في كبح جماح الإرهاب وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات فشلت في امريكا بفضل ، فعلى الدول الغربية أن تتعاون مع السعودية لوقف هذا الإرهاب من الوصول لبلادها وأن تقتدي بسياسة الملك عبدالله بإزالة الإرهاب من جذوره.وأضاف أن الملك عبدالله لديه قناعة صائبة ورؤية حكيمة بأنه إذا لم تتم مواجهة هذا الشر فسوف ينتشر كالمرض الذي يصعب السيطرة عليه لذلك لو كان هناك شركاء متعاونون مع المملكة لما حدث ما نراه في عدد من الدول التي يسيطر عليها المتطرفون مشيرا إلى أن مساعي خادم الحرمين أصبح يقرأها الجميع فجهوده واضحة ومنصبة على بناء مجتمع حكيم بأفكار بناءة بعيدة عن العنف فخارجيا الكل رأى الحوار الثقافي بين الأديان الذي حلحل الكثير من إشكاليات الفهم لدى البعض.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما