تحذير خادم الحرمين من خطر الإرهابيين جرس إنذار للعالم

الرياض - أحمد الأحمد

طالب البروفيسور روب سبحاني الباحث الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط دول العالم التعاون مع المملكة في مكافحة الإرهاب لتجنب أي فوضى قد تحدث في بلادهم.

وقال سبحاني في تصريح ل"الرياض"إن ما حذر منه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء اجتماعه بعدد من سفراء الدول المعينين في المملكة جرس إنذار للدول الغربية لاستشعار الخطر الذي بات يمثله الإرهابيون الذين قويت شوكتهم بفضل الصمت العالمي وعدم الجدية في سبل المواجهة الناجعة لهم، ولو كان زعماء العالم اتبعوا رؤية الملك عبدالله لما صار لدينا هذا النوع من التشدد.

وأوضح أن المملكه دولة صديقة لأمريكا وأوربا في كبح جماح الإرهاب وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات فشلت في امريكا بفضل السعودية، فعلى الدول الغربية أن تتعاون مع السعودية لوقف هذا الإرهاب من الوصول لبلادها وأن تقتدي بسياسة الملك عبدالله بإزالة الإرهاب من جذوره.وأضاف أن الملك عبدالله لديه قناعة صائبة ورؤية حكيمة بأنه إذا لم تتم مواجهة هذا الشر فسوف ينتشر كالمرض الذي يصعب السيطرة عليه لذلك لو كان هناك شركاء متعاونون مع المملكة لما حدث ما نراه في عدد من الدول التي يسيطر عليها المتطرفون مشيرا إلى أن مساعي خادم الحرمين أصبح يقرأها الجميع فجهوده واضحة ومنصبة على بناء مجتمع حكيم بأفكار بناءة بعيدة عن العنف فخارجيا الكل رأى الحوار الثقافي بين الأديان الذي حلحل الكثير من إشكاليات الفهم لدى البعض.