المزينة: التعليم أحد أهم محركات النهضة الشاملة

زار اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي مدرسة أم سقيم النموذجية للتعليم الأساسي الحلقة الثانية للبنات، وذلك ضمن برنامج «مرحباً مدرستي».

وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والمؤسسات التربوية والتعليمية من أجل دعم المسيرة التعليمية في الدولة كون التعليم أحد أهم محركات التنمية المستدامة والنهضة الشاملة لأبناء الإمارات في مواصلة المسيرة التنموية والمحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية لتعزيز الصورة المشرقة التي تتناسب مع سمعة الدولة المتميزة لدى المجتمع العالمي والضمان الوحيد لمواصلة الإنجازات والتربع على المركز الأول في جميع المجالات، وتسهم بقوة في تحقيق الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف للوصول بالدولة إلى الريادة العالمية بحلول عام 2021، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

تسخير الإمكانات

وأضاف المزينة أن شرطة دبي تعمل على تسخير الإمكانات والجهود لمدارس الإمارة لإنجاح البرامج والأنشطة الوطنية والمجتمعية، والفعاليات كافة، من أجل المساهمة في تربية جيل واع ومثقف ومحصن من الأخطار المجتمعية وبناء شخصية طلابية متسلحة بالعلم والمعرفة والانضباط السلوكي مدركة مصلحة الوطن، ومتمسكة بالهوية الوطنية والأخلاق الحميدة والولاء والقيم الأصيلة لمجتمعنا من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية، ومصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

فعاليات

وشاهد القائد العام لشرطة دبي فعاليات تربوية ووطنية ومجتمعية متنوعة احتفاء ببداية العام الدراسي الجديد 2014/2015 وتفقد مركز برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي ، واستمع من نورة المهيري شرحاً تفصيلياً عن المركز الذي يأتي بادرة متميزة على مستوى القطاع التعليمي في الدولة، بتفعيل الشراكات الدولية والوطنية بشكل كبير، وسيلة لتجسيد المشاركة في الممارسات المتميزة، وهو يعد الأول من نوعه في ربط البحوث الميدانية بالممارسات التربوية اليومية وتضاعفت إسهامات الطلاب ومعلميهم عبر المنصة الإلكترونية، سواء من حيث المشاركة الصفية والواجبات المنزلية والالتزام بالحضور والاختبارات وفاعلية طرح الأسئلة والإجابة عنها، وحقق منهاج التعلم الذكي نقلة فارقة على صعيد مهام المعلمين، مثل جمع البيانات واستحداث الأدوات اللازمة لإضافة وتحديث الجداول الدراسية، الأمر الذي أسهم في تقليص المهام الورقية، ومن ثم في استدامة البيئة وتعزيز التوعية بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية.

وشاهد القائد العام لشرطة دبي عروضا ترفيهية وأناشيد وتدريب الطالبات على ركوب الخيل في الإسطبل واطلع على أعمال الطالبات من مهن وحرف قديمة وحديثة والمرسم الحر والتلوين وورشة عمل بعنوان أقلام وطنية وجانباً من التمارين الرياضية للطالبات للحفاظ على صحتهن والعمل على تحقيق أهداف أساسية لمجتمع يعي أهمية الرياضة في الحفاظ على صحة أفراده في أطر رياضية مجتمعية، ورفع معدل اللياقة البدنية لديهن ومكافحة السمنة والعمل على تنمية الثقافة الرياضية وإعطائهن النهج الصحيح ليصبحن في المستقبل رياضيات متميزات.

ورافق اللواء خميس المزينة في جولته اللواء عبد الرحمن رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط.

عادات وتقاليد

التقى اللواء خميس مطر المزينة، بالطالبات في قسم الإعلام التربوي وركز على أهمية التمسك بقيم ديننا الحنيف والالتزام بالأخلاق الحميدة وعاداتنا وتقاليدنا التي تعودنا وتربينا عليها لأنها السبيل إلى التمسك بهويتنا الوطنية وتراثنا، كما طالبهن بالابتعاد عن أصدقاء السوء، والالتزام الديني والحفاظ على مكتسبات الدولة الحضارية والولاء للوطن، وقراءة الكتب وطاعة اللّه سبحانه وتعالى، ورسوله صلى اللّه عليه وسلم، وبر الوالدين، واختيار الطرق الصحيحة للنجاح والتفوق.