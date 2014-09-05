«بلدي خورفكان» يبحث تخصيص أراضٍ سكنية

أوصى مجلس بلدي خورفكان بتحديد أملاك المستفيدين في كل من منطقتي وادي شي والنحوه، وتخصيص أراض لبرنامج الشيخ زايد للاسكان ودرء مخاطر السيول، في ختام اجتماعه من دور الانعقاد العادي الأول أمس.

واستعرض المجلس جدول الأعمال المطروح، ومناقشة جميع البنود الواردة فيه والتوصيات السابقة، وتطرق إلى مناقشة عدد من محاضر اللجان المختلفة، واستعرض حزمة المشاريع التنموية المنفذة والجاري تنفيذها، وكذلك المشاريع التطويرية المقترحة. ومناقشة كذلك مقترحات وآراء أعضاء المجلس والمواطنين حيال الخدمات البلدية المقدمة لهم. كما أقر إعداد جدول سنوي لجميع فعالياته وبرامجه.

ورفع المجلس في اجتماعه برئاسة عبدالله محمد سالم الصم النقبي رئيس المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود والسخي للمشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية لمدينة خورفكان والمدن التابعة لإمارة الشارقة، ووقوف كل أعضائه للمساندة والمشاركة في متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المقترحة، وتفعيل دور التواصل الموجود ما بين المواطنين والمجلس والدوائر المعنية والاستماع لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، التي من شأنها أن تصب في مصلحة الجميع.

وأوصى المجلس في اجتماعه التنسيقي مع دوائر محلية والذي ضــم (بلدية خورفكان وفـــرع دائرة التخطيط والمساحة وإدارة شرطة المنطقة الشرقية) إلى توفير الدراسات اللازمة لتحـــديد موقع متكامل يضم المواشي والدواجــن والمسلخ ومحلات بيع الأعـــلاف. إلى جـانب تحديد موقع لمكب النفايات، وأيضا وقف منح الرخص التجارية بالنسبة لمواقع المنازل القديمة في منطقتي البردي والرفاع.

وشهدت أجندة الاجتماع مناقشة الملفات المتعلقة بمتابعة العمل البلدي على مستوى مدينة خورفكان وأصدر عدة توصيات ومبادرات، حيث تطرق إلى أهمية تنظيم الرصيف البحري بإعادة تخصيص موقع للقوارب والسيارات تحديدا بعد الشكاوى المتعددة التي تلقاها المجلس بهذا الخصوص، وركزت الجلسة على مناقشة قضية السيول مع قرب موسم الأمطار، وآلية التعامل معها وذلك لحصرها ودرء مخاطرها.