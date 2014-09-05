إلزام مدارس دبي بدليل الغذاء الصحي

أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً إلى كل المدارس الحكومية والخاصة في دبي بتطبيق اشتراطات دليل الغذاء الصحي لموردي الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية، ويتضمن الدليل مواصفات الوجبة الغذائية والغذاء المتوازن والقيمة الغذائية والسعرات الحرارية والوزن والمذاق واللون والتغليف والتخزين والانتاج والانتهاء والنقل والحفظ وبما يتماشى مع مواصفات الغذاء الصحي العالمي للأطفال.

معدلات إسبوعية

كما يتضمن الدليل الصحي إلزام المدارس بالحصة الرياضة بمعدل ثلاث مرات إسبوعياً للحفاظ على النشاط البدني للطالب، وطالب الدليل أولياء الامور بحث أبنائهم على ممارسة النشاط البدني مشيرين إلى أهمية تفعيل برامج النشاط البدني في المدارس ولكافة المراحل ورفع نسبة مشاركة الطلبة بها.

وناقشت العيادة الذكية التي تنظمها هيئة الصحة إسبوعياً موضوع العودة للمدارس بمشاركة الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية ومريم ارحمه الشامسي رئيس شعبة التثقيف التغذوي، وسهى محمود نوفل اختصاصية التغذية العلاجية بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وأكد المشاركون أهمية مراعاة الوزن المثالي للحقيبة المدرسية والتي يجب أن لا تزيد على 10% من وزن الطالب في حين أن الدراسات العالمية تشير إلى وجود أكثر من 61% من طلبة المدارس يحملون حقائب تزيد عن 10% من أوزانهم.

مخاطر الحقيبة

وأشاروا إلى المخاطر التي يسببها ثقل الحقيبة المدرسية على جسم الطالب وتأثيرها على الكتف والعمود الفقري والتسبب في تشوه بنية الجسم وانحناء الظهر، مطالبين أولياء الامور بأهمية الاختيار الجيد للحقيبة المدرسية لتكون مناسبة لبنية الطفل الجسدية وعدم حمل الكتب التي لا يحتاجها الطالب في المدرسة ومراقبة الطفل والاستماع إلى شكواه الناتجة عن ثقل الحقيبة المدرسية ومعالجتها بشكل عاجل قبل تأثيرها السلبي على الجسم.

نصائح

وجهت العيادة الذكية العديد من النصائح للطلبة للاهتمام بصحة الفم والاسنان وكيفية الحفاظ على الاسنان خالية من التسوس والمشاكل السنية والطرق السليمة لتنظيف الأسنان وأهمية تدريب الأطفال وتعويدهم على الاهتمام بصحة الفم والأسنان بشكل يومي وتجنب تعريض الأسنان للمواد الصلبة التي قد تؤثر على الأسنان بشكل سلبي من حيث الألم أو الشكل.