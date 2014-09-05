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طحنون بن محمد يعزي بوفاة عبيد المنصوري

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طحنون بن محمد يعزي بوفاة عبيد المنصوري طحنون بن محمد يعزي بوفاة عبيد المنصوري

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ظهر أمس تعازيه ومواساته في وفاة عبيد بالحاج المنصوري إلى ابنه حميد وإخوانه وذلك في منزل العائلة بمنطقة المرخانيه في العين، متوجها سموه بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان وقدم التعازي عدد من المواطنين.

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ظهر أمس تعازيه ومواساته في وفاة عبيد بالحاج المنصوري إلى ابنه حميد وإخوانه وذلك في منزل العائلة بمنطقة المرخانيه في العين، متوجها سموه بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان. وقدم التعازي عدد من المواطنين.

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