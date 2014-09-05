«ملتقى الفجيرة الإعلامي» يناقش واقع الإعلام والمرأة

تنظم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الدورة الخامسة من «ملتقى الفجيرة الإعلامي» تحت شعار «الإعلام والمرأة...الصورة الأخرى»، وذلك في الفترة من 22 – 23 سبتمبر الجاري في فندق كونكورد الفجيرة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث، أكثر من 60 متخصصاً وإعلامياً من الوطن العربي والعالم، حيث يتبادلون الخبرات والأفكار حول حضور المرأة في الإعلام وظهورها من خلاله، وصولاً إلى قراءة أكثر وضوحاً للحضور النسوي في المشهد الإعلامي العربي.

خبرات

وأكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أن ملتقى الفجيرة للإعلام وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، ومنذ انطلاقته وضع نصب عينيه جعل جلساته دوائر نقاش حوارية تجمع أصحاب القرار الإعلامي والمؤثرين في رسم ملامحه لتبادل الخبرات والأفكار، للتوصل لاستراتيجيات ناجحة لتحسين الأداء الإعلامي، وتطوير المشهد الإعلامي العربي بما يسهم في تعزيز دور الإعلام في بناء المجتمعات العربية.

ولفت الشيخ الدكتور راشد الشرقي إلى أن تخصيص الدورة الخامسة للملتقى الذي يحظى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للحديث عن الإعلام والمرأة، هو تقدير لدور هذه الأخيرة في المجتمع عموماً والمشهد الإعلامي العربي على نحو خاص، مشيراً إلى أن للمرأة اليوم الأثر الفاعل في شتى مجالات الحياة، وهي في دولة الإمارات العربية المتحدة لاعب رئيس في مشوار التنمية الشاملة للدولة وشريك استراتيجي في القرار والبناء.

إشادة

بدوره أشار محمد سعيد الضنحاني، نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام إلى الدور المؤثر الذي تنهض به المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو دور يتعاظم وتثبت أحقيتها به يوماً بعد يوم مع اتساع دائرة مكتسباتها في الدولة التي يحرص على منحها إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء مجلس الأعلى للاتحاد.

وقال الضنحاني: تقديراً لهذا الدور وأهميته حرصت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وبمتابعة من رئيسها الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي وبمتابعة مباشرة منه لتخصيص جلسات الدورة الخامسة من «ملتقى الفجيرة الإعلامي» لمناقشة قضايا الإعلام والمرأة، ليكون الملتقى فرصة لقراءة حضور المرأة في الإعلام وتحليل التحديات التي تواجهها سواء في صناعة صورتها أو تفاصيل تلك الصورة.

وكشف الضنحاني أن الدورة الخامسة لملتقى الفجيرة الإعلامي، وتحت شعار « الإعلام والمرأة...الصورة الأخرى»، سوف تتضمن عقد خمس جلسات على مدار يومين.