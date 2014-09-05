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طالبات الإمارات يتأهبن لأولمبياد الكيمياء العربي السابع

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طالبات الإمارات يتأهبن لأولمبياد الكيمياء العربي السابع طالبات الإمارات يتأهبن لأولمبياد الكيمياء العربي السابع

 

بدأت طالبات الإمارات الاستعداد للمشاركة في منافسات الأولمبياد العربي السابع للكيمياء 2014 والذي من المقرر أن تستضيفه المملكة العربية وينظمه الاتحاد العربي للكيمياء في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، حيث أقامت وزارة التربية والتعليم معسكراً تدريبياً داخلياً للمرشحات المشاركات باسم الدولة.

وتفقدت موزة سيف مطر الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية موجهة الكيمياء في وزارة التربية والتعليم المعسكر التدريبي، وأعربت عن تقديرها الكبير لحرص واهتمام معالي حسين محمد الحمادي وزير التربية والتعليم على دعم هذه المشاركة للدولة في الاولمبياد.

خبرات

واطلعت على خبرات ومهارات الطالبات المرشحات لمعسكر الاعداد للمشاركة في الاولمبياد والذي تشارك فيه خمس طالبات هن: مريم راشد الرواحي من مدرسة الحديبة والعنود عبدالله محمد حسنوه من مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي ومنى علي سعيد مالك الشحي من مدرسة جلفار للتعليم الثانوي وخلود خميس سعيد الشحي من مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي وايمان سيف سعيد هلال الدهماني من مدرسة العصماء بنت الحارث للتعليم الثانوي.

كما تم اعتماد لجنة اشراف على المعسكر تضم موزة سيف مطر الشامسي موجهة الكيمياء والعلوم وعائشة أحمد الشحي موجهة الكيمياء والعلوم وفاطمة بشر اختصاصية مختبرات.

وعبرت الشامسي عن تقديرها الكبير لجهود الامانة العامة للاتحاد والجمعية الكيميائية السعودية ووزارة التربية والتعليم السعودية في الاعداد للفعالية العربية المتميزة وقد استضافت الامارات الدورة الماضية للمنافسات.

روافد

يهدف أولمبياد الكيمياء العربي السابع إلى رفع المستوى التعليمي للعلوم الكيميائية بكافة فروعها وأنشطتها، بما يواكب النهضة العلمية لهذه العلوم، كما يسهم إلى التعريف بدور الكيمياء في تطور المجتمعات وتطوير برامج الكيمياء للمستويات التعليمية المختلفة.

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