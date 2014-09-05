السيطرة على حريق في مكب نفايات بدبي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب أمس، في مكب نفايات في منطقة سنابور دبي، وشوهدت أعمدة الدخان من مناطق بعيدة نتيجة اشتعال مخلفات متنوعة من الإسفنج والإطارات ومواد أخرى قابلة للاشتعال دون وقوع أي إصابات.

وقال مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي المقدم خبير علي المطوع: ورد البلاغ في الساعة 12.30 من ظهر أمس وانتقلت فرق تابعة لثلاثة مراكز بالدفاع المدني إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث واجهت صعوبة في الدخول إلى موقع الحريق، نظراً لوجود المكب في منطقة رملية، وعدم وجود طريق معبد يصل إليها، فتم الاستعانة بسيارات الدفع الرباعي وآليات ساعدت على وصول مركبات الإطفاء.

وأشار إلى أن 25 ضابطاً وفرداً من الدفاع المدني شاركوا في عملية الإطفاء، واستخدموا 20 مركبة لتنفيذ مهمتهم، لافتاً إلى أن فرق العمل شرعت في عملية التبريد فور انتهائها من إطفاء الحريق، واستمرت عمليات الإطفاء قرابة أربع ساعات، نظراً لاتساع رقعة الحريق أفقياً، وانتشارها في مواد مختلفة، مؤكداً عدم وقوع أية إصابات بشرية.