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بعد غلق 35 يوم.. ‎أمن السويس يعيد فتح طريق مجمع المحاكم

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بعد غلق 35 يوم.. ‎أمن السويس يعيد فتح طريق مجمع المحاكم بعد غلق 35 يوم.. ‎أمن السويس يعيد فتح طريق مجمع المحاكم

5 سبتمبر 2014 | 12:30 صباحاً

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اللواء طارق الجزار - مدير أمن السويس

اللواء طارق الجزار – مدير أمن السويس

قامت قوات الأمن بالسويس اليوم الخميس بإعادة فتح أحد جانبي طريق مجمع محاكم السويس ومبني الأمن الوطني، وإزالة الحواجز الحديدية وفتحه أمام السيارات وذلك بعد غلقه 35 يوم عقب استهداف الكمين المتمركز أمام مجمع المحاكم والامن الوطني فى 31 يوليو الماضي من قبل مجهولين.

قال قيادي أمني، أن الطريق كان مغلق لدواعي أمنية ولفترة محدودة كأجراء احتراوي عقب التعدي على الكمين ، موضحًا أن الأوضاع بالسويس مستقرة حاليًا وأن هناك دراسة لإعادة فتح طريق ديوان عام المحافظة بعد أن تم غلقه فى 14 أغسطس الماضي عقب افتتاح له استمر شهر لدواعي أمنية .

2014-09-05

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