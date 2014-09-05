موقع أمريكي: «الآثار» استأجرت شركة تدمر هرم سقارة.. وانهيار أجزاء منه

نشر موقع أمريكي إخباري، متخصص في مجال الآثار، أن هرم سقارة قد يتعرض للانهيار أثناء أعمال الترميم، وقال موقع gizmodo.com، أن أقدم هرم في مصر، «سقارة»، تم تدميره من قبل شركة استأجرتها وزارة الآثار لإصلاح وترميم هرم سقارة في مصر، في أقدم مجمع حجري تم بناؤه في وقت مضي من قبل البشر، وداخلها يجلس أقدم هرم في مصر.

وأضاف الموقع أنها قطعة من التاريخ لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن وفقًا لتقرير محلي، فإن الشركة التي وظفت من قبل وزارة الآثار المصرية قد ارتكب جريمة حتى في ترميمه، على الرغم من وجود قوانين تحكم عمليات الترميم، وتمنع إضافة أكثر من 5% من البناء المختلف للآثار، ولكن البناء الجديد ضغط على الهرم القديم ودمر جزء بالفعل من الهيكل .

ووصف الموقع الإخباري ما يحدث بــ«الصفقة الضخمة»، وقال بيتر جيمس، عالم الآثار في الموقع الإخباري، إن السبب في تدمير جزء من الهرم في هيكله هو الزلزال الذي وقع عام 1922 وضرب المنطقة، مما خلق فراغ بداخله وتحول لشكل قبه، وأصبح «عرضة للانهيار في أي الوقت».

واستشهد الموقع الإخباري بالموضوعات الصحفية، التي نشرتها جريدة «المصري اليوم»، والتي تؤكد وجود أزمة مالية لدى الشركة المنفذة لمشروع الترميم، والتي تعاقدت معها وزارة الاثار، وأن الشركة لم تكمل مشروع ناجح على الإطلاق من قبل، وأن الشركة هي المسؤولة عن انهيار قسم من هيكل الهرم بالفعل.

من جانبه طالب أحمد شهاب، رئيس جمعية «حماية آثار مصر»، وزير الآثار بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه للرأي العام المصرى والدولى عن حاله الهرم الحاليه، بعد تشكيل لجنه عمليه متحصصه للوقوف على حالته بشكل سريع، وقال «شهاب» لـ«المصري اليوم»، إن كافه ردود المسؤولين بالوزارة هي النفي، على ألا يؤثر ذلك بالسلب على سمعه مصر الدولية في الحفاظ على تاريخها، ولا يؤثر أيضاً ذلك بالسلب على حركه السياحه بمصر.

وأوضح «شهاب» أن النشطاء الآثريون علموا بنبأ سقوط أجزاء من الهرم من وكالات أجنبية، وأنهم حرصوا على التحري عن الواقعة من خلال المتخصصين في هذا المجال .