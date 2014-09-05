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بالفيديو - إيطاليا ' كونتي ' تكتفي بـ10 دقائق لإسقاط هولندا ' هيدينك '

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بالفيديو - إيطاليا ' كونتي ' تكتفي بـ10 دقائق لإسقاط هولندا ' هيدينك ' بالفيديو - إيطاليا ' كونتي ' تكتفي بـ10 دقائق لإسقاط هولندا ' هيدينك '

حقق أنطونيو كونتي المدير الفني لإيطاليا أول فوز له في ولايته للأتزوري خلال مواجهة هولندا وديا بهدفين نظيفين.

وأدار كونتي أول مباراة في موقعه الجديد خلفا لتشيزاري برانديللي بعد خروج إيطاليا من المونديال.

سجل سيرو إيموبيلي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة جاسبر سيلسين حارس هولندا.

ثم ضاعف دانيلي دي روسي الهدف الثاني في الدقيقة 10 من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع مارتينز إندي واستوجبت بطاقة حمراء.

وخاضت هولندا المباراة بطريقة جديدة في ولاية جوس هيدينك المدير الفني الذي أخلف لويس فان جال بطريقة 4/3/3.

بينما لعب كونتي بثلاثي دفاعي بطريقة 3/5/2 وهي التي التي نجح بها مع يوفنتوس في السنوات الماضية التي شهدت سيطرته على البطولات الإيطالية.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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