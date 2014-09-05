أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

خبير في الشأن الليبي: يجب تفعيل آلية لإعادة القوات المسلحة الليبية

Google+ Print
خبير في الشأن الليبي: يجب تفعيل آلية لإعادة القوات المسلحة الليبية خبير في الشأن الليبي: يجب تفعيل آلية لإعادة القوات المسلحة الليبية

ليبيا – أرشيفية

قال عبد اللطيف فاروق، الباحث فى الشأن الليبى، أنه يجب تفعيل آلية لإعادة البنية العسكرية الليبية، معللاً فشل القذافى فى تأسيس جيش وشرطة قادرين على التماسك مثله مثل العديد من الدول التى سقطت لعدم تماسك قواها العسكرية والأمنية.

وأضاف فاروق، خلال لقائه ببرنامج القاهرة 360 للإعلامى أسامه كمال على قناة القاهرة والناس، أن تتحرك دوليًا وسياسيًا لدعم ليبيا، مؤكدًا على أن مصر لها باع طويل فى مواجهة الإرهاب وقادرة على تقديم المساعدة.

وشدد الباحث فى الشأن الليبى على أهمية النشاط الاستخبارى والمتمثل فى جمع المعلومات الاستخباراتية جيدًا مع قبل التدخل فى أى شان له علاقة بليبيا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر