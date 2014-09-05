خبير في الشأن الليبي: يجب تفعيل آلية لإعادة القوات المسلحة الليبية

قال عبد اللطيف فاروق، الباحث فى الشأن الليبى، أنه يجب تفعيل آلية لإعادة البنية العسكرية الليبية، معللاً فشل القذافى فى تأسيس جيش وشرطة قادرين على التماسك مثله مثل العديد من الدول التى سقطت لعدم تماسك قواها العسكرية والأمنية.

وأضاف فاروق، خلال لقائه ببرنامج القاهرة 360 للإعلامى أسامه كمال على قناة القاهرة والناس، أن مصر تتحرك دوليًا وسياسيًا لدعم ليبيا، مؤكدًا على أن مصر لها باع طويل فى مواجهة الإرهاب وقادرة على تقديم المساعدة.

وشدد الباحث فى الشأن الليبى على أهمية النشاط الاستخبارى والمتمثل فى جمع المعلومات الاستخباراتية جيدًا مع قبل التدخل فى أى شان له علاقة بليبيا.