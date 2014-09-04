حارس ستوك سيتي يدخل موسوعة جينيس بتسجيله أبعد هدف

(إفي): دخل البوسني أسمير بيجوفيتش حارس فريق ستوك سيتي الإنجليزي موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل أبعد هدف في كرة القدم في شباك ساوثامبتون في نوفمبر الماضي.

وسجل بيجوفيتش الهدف في الثانية 13 من اللقاء في شباك حارس ساوثامبتون، بعد تشتيت من مسافة 91.9 مترا، في أبعد تسديدة تسجل في تاريخ كرة القدم.

وكان أرتور بوروك حارس ساوثامبتون متقدما عن مرماه عندما عانقت تسديدة الحارس الدولي لمنتخب البوسنة والهرسك الشباك.

وأعرب الحارس في تصريحات لموقع "سبورت سبورت" المتخصص في الأخبار الرياضية عن سعادته بالهدف، قائلا "من كان ليقول إنني سأعيش كل هذا كحارس. أولا سجلت ذلك الهدف والآن أدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

وأضاف "إنني سعيد بهذا التكريم وسأضع الشهادة التي حصلت عليها في مكان خاص. إنني ممتن للحصول على الجائزة وسأستمتع بذلك".