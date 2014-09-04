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وزير الاتصالات مرشح لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة

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وزير الاتصالات مرشح لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة وزير الاتصالات مرشح لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة

الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور

أكدت مصادر رئاسية مطلعة عن تفاهمات كبيرة تدور في الغرف المغلقة حول اختيار رئيس القادمة بعد إعلان الرئيس اليمني مبادرة جديدة تتضمن تغيير الحكومة الحالية، مؤكداً على احتمال أن يكون وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر هو المرشح الأوفر حظاً للتوافق عليه.

وقالت المصادر، إن الرئاسة لم تحسم الأمر بعد فيما يتعلق برئيس الحكومة، بعد أن تكمل التشاور مع بقية المكونات السياسية بما يضمن التوافق الكامل على رئيس الحكومة القادمة.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الأسماء المطروحة للنقاش، من بينهم قيادي جنوبي (قد يكون من الحراك الجنوبي) لم تكشف عن اسمه، إلا أن المصادر رجحت اختيار الدكتور بن دغر وهو قيادي جنوبي من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

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