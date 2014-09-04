نجوم صنعهم الهضبة أبرزهم.. مدحت العدل وعمرو مصطفى



> كتب- مصطفى حمزة

كل الشواهد ومايحصدة عمرو دياب من نجاح غير عادى يؤكد تفوقة ليس فقط فى فرض نفسة كنموذج غنائى متفرد،ولكن “شطارته” وأجتهادة فى تكوين منظومة عمل متكاملة،لا تقبل بغير النجاح الغير عادى.ولهذا أستحق ان يحمل إلى جانب لقبة الأشهر “الهضبه”..لقبا أخرا هو “صانع النجوم”.

مدحت العدل

وبدأ “الهضبة “فى تقديم المواهب الفنية للساحه الفنية مبكرا ،حينما دفع بالشاعر د.مدحت العدل أليها،وغنى أولى أغنياته “وإيه يعنى”،ووصل ما غناة له حتى اظلن إلى مايزيد عن ال17أغنية. د

والطريف أن “عمرو” كان ايضا السبب فى دخول “العدل”مجال الكتابة السينمائيه،حيث رشحه للمخرج خيرى بشارة لكتابة سيناريو وحوار وأغانى فيلم”أيس كريم فى جليم”،ومن بعدها سطع نجمه ،وأصبح مؤلفا ومنتجا لأعلى الأفلام إيرادا”صعيدى فى الجامعه الامريكية”،وغيره من الأعمال،بالإضافة لكتابته حاليا مسلسل”الشهرة”،المقرر أن يقومو ببطولته عمرو دياب فى رمشان المقبل.

مصطفى كامل

قدمه عمرو دياب عام 1996فى ألبومه”نور العين”،وغنى من كلماته “أوعدنى”،ثم كرر التعاون معه فى الألبوم التالى”عودونى”،من خلال أغنية “الملاك لبرىء”، وفيما بعد توالت أعمال “مصطفى” ليس فقط مع “الهضبه”،ولكنه أنتشر وتوغل حتى أصبح شريكا رئيسيا بأغلب ما يقدم على الساحه من ألبومات،وغنى من كلماته (محمد فؤاد-هانى شاكر_وردة_راغب علامه_- محمد منير_على الحجار) وغيرهم ،كما أكتشف هو بنفسه كل من جواهر وحمادة هلال ،قبل تحولة للغناء والتلحين والتمثيل والإنتاج مؤخرا.

محمد رحيم

تعاون معه عمرو دياب للمرة الأولى عندما لحن لة أغنية “وغلاوتك”،وبعدها نجح فى فرض أسمه كملحن،وتعاون مع العديد من نجوم الأغنية،وعلى راسهم محمد منير ومحمد محي ونانسى عجرم وأصاله،ويعد حاليا لتقديم ألبوما غنائيا كاملا ،عقب نجاح تجربته كمطرب بالغانى الدينية،والوطنية التى قدمها.

*محمد رفاعى

أغنية “وغلاوتك” التى كتبها من أجل عمرو دياب ،كانت البداية لصعود أسهمه،حيث تب له من بعد أغنية “كنزى” التى قدم أيضا “الهضبه” من خلالها لآول مرة الملحنه “رشيدة الحارث”،وهى حاليا زوجة “رفاعى”،والذى ساهم فيما بعد فى صعود نجومية كل من نوال الزغبى وإليسا وهيفاء وهبى،كشاعر وكملحن لأنجح أغنياتهم،

وعلى غرار مصطفى كامل ورحيم اتجه رفاعى للغناء ،وقدم “لو بتحبوا البلد دى”، وأسس مؤخرا شركة إنتاج ، وتعاقد مع نجوم برنامج “عرب ايدول” أحمد جمال ،وسلمى رشيد.

*عمرو مصطفى

فى ألبومه “قمرين” لم يكتفى عمرو دياب بتقديمه للملحن شريف تاج،والغناء لآول مرة من كلمات أيمن بهجت قمر،بل دفع ايضا بالملحن عمرو مصطفى، بعد ترشيحه من قبل الشاعر د.عادل عمر.

وبعد نجاح أغنيتهما التاليه”العالم الله”،والتى قدم فيها الهضبة ايضا الشاعر امير طعيمه،سطع نجم عمرو مصطفى وقام بتلحين 5أغانى بألبوم “أكتر واحد بيحبك” ،وقدم ألحانه للعديد من نجوم القمة الغنائيه ،وعلى رأسهم محمد منير،وسميرة سعيد،بل وقام بإصدار 3ألبومات غنائيه هى “أيامى_علامه فى حياتك_الكبير كبير”.

*إسلام زكى

يحسب للمطرب سامو زين انه أول من غنى من ألحانه،لكن سطوع نجمه كملحن كان عندما قدمه عمرو دياب بألبومه “الليله”،وغنى لة أغنية “فوق من اللى انت فيه”،وتواصل التعاون حتى ألبوم “شفت الأيام”حث يغنى الهضبة من ألحانه أغانى “ساعة الفراق_ايوة اتغيرت_انا مش انانى”.

والجدير بالذكر ان اسلام اتجه ايضا مؤخرا للغناء ،وقدم أولى أغنياته”أنا مسامح”.

*حسن الشافعى

وزع بألبوم “الليلادى”7أغانى،وبعدها أختارة عمرو دياب لتوزيع جميع أغانى ألبومه”وياه”،وانطلق بعدها الشافعى ملحنا وموزعا لأغانى أنغام،نانسى عجرم،عبد المجيد عبد الله،شيرين ،وحسام حبيب .

كما حائز على جائزة “موسيقى الشرق الأوسط” Middle East Music Awards لأفضل منتج ومعدّ موسيقي لسنة 2009، وحائز على جائزة أفضل منظّم موسيقي في إحصاءات مجلة DG للعام 2007، 2009.

وأصدر الشافعى مؤخرا مع الدمية أبله فاهيتا اغنية “مايستهلوشي”