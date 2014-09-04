توجيه اتهام لفلسطيني يُشتبه بأنه خطط لخطف وقتل 3 شبان إسرائيليين

أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية، الخميس، أنه تم اتهام فلسطيني يُشتبه في قيامه بالتخطيط لخطف وقتل 3 إسرائيليين جنوب الضفة الغربية المحتلة في يونيو الماضي.

وقالت لائحة الاتهام التي قدمتها محكمة عسكرية في الضفة الغربية، إن حسام القواسمي الذي اعتقل في 11 يوليو الماضي في الضفة الغربية، قام بجمع مبلغ 220 ألف شيكل (نحو 61 ألف دولار أمريكي) لشراء الأسلحة والذخيرة، بحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وخطف ثلاثة شبان إسرائيليين في 12 يونيو قرب مستوطنة غوش عتصيون حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانًا إلى القدس.