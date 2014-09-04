شيكابالا إلى أين؟ 4 خيارات أمام سبورتنج

شخص مجهول يخرج بتصريح بأن محمود عبد الرازق جناح سبورتنج لشبونة أصبح غير مرغوب فيه .. ثم ينفيه النادي في بيان رسمي بعد أن استبعده المدير الفني من القائمة الأوروبية.. يبقى السؤال، إلى أين شيكابالا؟

استبعاد شيكابالا من القائمة الأوروبية لسبورتنج لشبونة يوحي بعدم اقتناع ماركو سيلفا المدير الفني بقدرات اللاعب الأعسر، ولكن قراره جاء متأخرا بعد إغلاق سوق الانتقالات في أبرز الدول الأوروبية.

ويريد لشبونة أن يعير شيكابالا في الموسم المقبل إلى أحد الدوريات القوية لكي يتمكن من متابعته .. ومن يدري؟ ربما يسترده مرة أخرى حال تألقه مع فريقه الجديد.

شيكابالا وقع لسبورتنج لشبونة خمسة مواسم، وعقده به شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو، لذا فالقرار لا يملكه اللاعب فحسب.. وإنما يشترط موافقة ناديه.

ويستعرض FilGoal.com الخيارات المتاحة أمام شيكابالا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية..

- الزمالك

وفقا للتقارير البرتغالية عبر الصحف، فقد ذكرت (أبولا) أن الخيار الأقرب لوجهة شيكابالا المقبلة هو فريق الزمالك والعودة للقاهرة مرة أخرى.

يدعم ذلك وجود حسام حسن المدير الفني المقتنع بقدرات شيكابالا والذي عال عليه كثيرا في مرحلته الأولى.

الزمالك بالفعل قائمته تضم 26 لاعبا في حين يريد الجهاز الفني استبعاد صلاح سليمان وتصبح القائمة 25 لاعبا ولكن الإدارة تقف حائلا أمام رغبة العميد.

كما أن النادي الأبيض يفاوض سموحة من أجل ضم طارق حامد لاعب الوسط، فهل ستنتهي الصفقة؟ وحال نجاح الزمالك في ضمه بالتأكيد سيتم استبعاد لاعب أخر بخلاف صلاح سليمان.

وهذا يؤكد أن عودة شيكابالا سيكون مقابلها الاستغناء عن أحد الأسماء في قائمة الفريق الأبيض .. فهل يعود؟

وكيل شيكابالا سمير عبد التواب يقول بـFilGoal.com: "شيكابالا إبن من أبناء مرتضى منصور .. والزمالك أحد الخيارات المتاحة".

وأضاف "ما لا يعلمه البعض أن مرتضى منصور هو من أدخلني نادي الزمالك وذلك من خلال صفقة عمرو زكي 2006".

لذا فعودة شيكابالا للزمالك قد يكون خيارا مفتوحا ولو على سبيل الإعارة.

القرار لابد أن يتم اتخاذه قبل 11 سبتمبر المقبل موعد انتهاء القيد في مصر.

- الدوري التركي

أبرز الخيارات التي يبحث عن سبورتنج لشبونة هو الدوري التركي، إذ أنه بطولة قوية وأوروبية وسيظهر فيها شيكابالا قدراته.

ويبحث مسؤولو الفريق البرتغالي عن عرض خلال اليومين المقبلين، إذ يغلق باب القيد في السادس من سبتمبر الجاري.

- دول أوروبية أخرى

هناك بعض الدول الأوروبية مثل النرويج، الدنمارك ورومانيا مازال القيد فيها لم يغلق.

وقال مصدر لـFilGoal.com: "ولكن ضعف المسابقة وضعف المقابل المادي الذي سيعرض على شيكابالا يقف حائلا حول إتمام انضمام اللاعب لأحد هذه الدوريات".

- الدوريات العربية

في دول قطر والإمارات معظم الفرق أغلقت قوائمها بعد انطلاق الدوريات، على الرغم من أن القيد يغلق في أول أكتوبر المقبل.

خيار انضمام شيكابالا لأحد الدوريات العربية متاحا، ولكنه ليس من أولوياته.

ويقول عبد التواب لـFilGoal.com: "كل الخيارات متاحة أمام اللاعب، ولم يتم الاستقرار بعد عن الخطوة التالية".

شيكابالا كان قد لعب للوصل الإماراتي في الفترة من 2012 وحتى 2013 .. سجل خمسة أهداف خلال 13 مباراة.