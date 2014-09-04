مؤسسة ساويرس للتنمية توفر 70 ألف وظيفة وتطور 360 مدرسة فى الذكرى الـ13 لتأسيسها

تستعد مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية وبالتزامن مع الذكرى 13 لانشائها فى أول أكتوبر القادم لتسليم جوائز الإبداع الفني والثقافي فى مسابقة الإبداع التى تنظمها المؤسسة سنويًا فى كافة مجالات الإبداع الإدبي من كتابة رواية وقصه قصيرة.

ونجحت مؤسسة ساويرس منذ نشأتها عام 2001 فى تقديم جيل كبير من شباب الكتاب والمبدعين والمثقفين مما أكد فكرة إنشاء مؤسسة اجتماعية وتنموية متكاملة ،حيث تهدف إلي النهوض بالإنسان إذ نبعت الفكرة الأساسية ورسالة المؤسسة خلال اللقاء الذي تم بين السيدة يسرية لوزا ساويرس الرئيس المؤسس لجمعية حماية البيئة، والدكتور إبراهيم شحاتة النائب الأول والمستشار القانوني للبنك الدولي بهدف الحوار والتفكير في تكوين مؤسسة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال مساندة المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

وقدم الدكتور شحاتة المساعدة القانونية اللازمة بنفسه لوضع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية للمؤسسة وتعيين أعضاء مجلس الأمناء الأول.

وحصلت المؤسسة في هذه المرحلة التأسيسية على تشجيع قوي وتعاون كبير من قبل المهتمين بالتنمية من أمثال السيدة ماري أسعد، خبيرة التنمية المجتمعية، والدكتور جون جيرهارت، الرئيس الأسبق للجامعة الأميركية في القاهرة. وتم افتتاح المؤسسة في 2001 خلال احتفالية حضرها عدد من الشخصيات البارزة في التنمية والمهتمين بالمجتمع المدني، وأساتذة الجامعات وكبار المسئولين الحكوميين.

وفي عام 2005، تم منح المؤسسة وضعاً استشارياً خاصاً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة الأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ECOSOC)، تقديراً لالتزام المؤسسة تجاه العديد من الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) والتي وافقت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تحقيقها بحلول عام 2015.

وبدأت المؤسسة بالتعاون مع اليونسيف” بدأت مشروع “مدارس من أجل مصر” فى صعيد مصر ، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ، ويهدف المشروع إلي إنشاء وتطوير 120 مدرسة مجتمعية “صديقة للطفل”، ذات بيئة آمنة وصحية ومحفزة للتعلم، يتم فيها تطبيق أساليب التدريس الحديثة بالإضافة إلي إلحاق 3600 طفل (70% تقريبا من البنات) ما بين سن 6 – 14 عاما بتلك المدارس، وذلك على مدى عمر المشروع، و تطوير برنامج تدريبي لعدد 240 من المدرسين العاملين بالمدارس المجتمعية، وعدد 60 من المشرفين بهدف تمكين المدرسين من تطبيق أساليب التدريس الحديثة.

> ويتمركز هذا المشروع التعليمي خاصة في محافظتي أسيوط وسوهاج الذي يمتد لأربع سنوات كما يساهم المشروع بحوالي 14 مليون ونصف المليون جنيه.

كانت مؤسسة ساويرس وقعت اتفاق تعاون مع هيئة اليونيسيف لتنفيذ مشروع “مدارس من أجل مصر” فىالثامن من شهر يتاير من العام الماضى ، في المناطق الريفية بمحافظتي أسيوط وسوهاج بهدف تحسين نوعية وجودة التعليم الابتدائي وزيادة فرص الحصول عليه من قبل الأطفال الأكثر تهميشا في هذه المناطق.

ويمثل مشروع “مدارس من أجل مصر” فرصة قوية وفريدة من نوعها لتطوير التعليم في مصر، من خلال تحسين نوعيته وزيادة فرص الحصول عليه في المناطق الريفية بالصعيد مما سيكون له تأثير مباشر على إدماج ما يقرب من 3600 من الأطفال في المناطق المستهدفة في المناطق التعليمية، فضلا عن التأثير الأوسع وغير المباشر في المجتمع الأكبر، حيث يتوقع أن تتسع أنشطة المشروع المنفذة في أسيوط وسوهاج لتشمل محافظات أخرى من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم.

و من ضمن أهداف المؤسسة الرئيسية توفير فرص عمل وتهيئة أكبر قدر من الشباب لسوق العمل، حيث يعد تبني المؤسسة لآلية “النموذج العكسي في التوظيف” وتطويره، هو سبب نجاح المؤسسة في خلق فرص عمل تتسم بأنها ليست وظائف مؤقتة، ولكنها حقيقية ودائمة، تحركها قوى السوق، وتحقق دخلاً لائقاً.

ويقدر عدد الوظائف المستفيدين الذي تحقق مع نهاية شهر فبراير 2013 بنحو 59300 تقريبا ومع حلول 2014 تخطي عدد الوظائف 70 ألف . ويشمل هذا العدد فرص العمل المباشرة التي تولدت عن ثلاثة قطاعات من الأنشطة الرئيسية بالمؤسسة وهي: التدريب والمنح الدراسية والقروض .

وفي نهاية شهر فبراير من عام 2013، وصل حجم التبرعات والمساهمات المقدمة للمؤسسة إلى 409 ملايين جنيه ويرجح أن يتخطي حجم التبرعات في الذكري السنوية الثالثة عشر النصف مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الالتزامات حوالي 423 مليون جنيه، الأمر الذي يدل على الالتزام بأهداف التنمية في مصر، وتبلغ قيمة وقفية المؤسسة نحو 90 مليون جنيهًا، بما يضمن استقلالية المؤسسة واستدامة عملها لسنوات عديدة قادمة.

أ ش أ