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الأمن الوطني يضبط 4 قيادات إخوانية بشركة كهرباء القناة لتورطهم فى مخططات تخريبية

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الأمن الوطني يضبط 4 قيادات إخوانية بشركة كهرباء القناة لتورطهم فى مخططات تخريبية الأمن الوطني يضبط 4 قيادات إخوانية بشركة كهرباء القناة لتورطهم فى مخططات تخريبية

ألقى ضباط الأمن الوطنى في السويس القبض على 4 من قيادات الإخوان العاملين بمناصب قيادية بشركة القنال لتوزيع الكهرباء في السويس وتهمة الاعداد لتنفيذ مخططات تخريبية بشبكة التوزيع واحداث عجز بالشبكة وزيادة فترات الانقطاع.

وأشار مصدر أمنى إلى أن المتهمون الأربعة يعملون بمناصب قيادية بشركة وكانوا يخططون لتنفيذ مخططات تخريبية بالمحطات وبشبكة التوزيع يعقبها زيادة فترات الانقطاع، بهدف إثارة غضب المواطنين ضد .

وكشف المصدر أن المتهمين هم ” علاء الدين الشبراوى الشحات” مدير إدارة التخطيط والمتابعة بشركة القنال لتوزيع الكهرباء، و “حسام الدين عبد الهادى”، مدير ادارة الاختبارات والوقاية بالشركة، و “على محمد أمين” رئيس قسم القياسات بالشركة، و “خالد ابراهيم مبارك”، محاسب بشركة القنال لتوزيع الكهرباء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون للنيابة فى حراسة مشدده وبدء التحقيق معهم

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