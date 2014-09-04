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بيريز يلتقى بابا الفاتيكان فى روما

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بيريز يلتقى بابا الفاتيكان فى روما بيريز يلتقى بابا الفاتيكان فى روما

بابا الفاتيكان

التقى الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، اليوم الخميس، بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، في مقر الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما، حيث ناقشا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع مد ما يصفونه بـ “معاداة السامية” في أوروبا.

وأطلع بيريز البابا – وفقا لما ذكرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني – على الأحداث التي تعيشها المنطقة، متهما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، حيث زعم قائلا “إن استخدام حماس للأطفال كدروع بشرية في الحروب، واستخدامها المساجد والمستشفيات كمنصات لإطلاق الصواريخ، أمور تتنافى مع جميع المعتقدات الدينية”..داعيا الجميع إلى التوحد من أجل مواجهة الإرهاب الذي وصفه بأنه “عدو مشترك لجميع الأديان”.

ومن جانبه، أعرب البابا فرانسيس عن ثقته في إحراز بيريز تقدما في مجال التعاون في حوار الأديان، وأكد على أن الإرهاب يقيد حرية الدين ويضر بجميع الديانات.

أ ش أ

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