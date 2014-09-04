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كالي كوكو تتحدّى مسرّب صورها العارية بنشر صورة عارية

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كالي كوكو تتحدّى مسرّب صورها العارية بنشر صورة عارية كالي كوكو تتحدّى مسرّب صورها العارية بنشر صورة عارية

الخميس 04-09-2014 18:04

تغلّبت النجمة Kaley Cuoco على استفزاز الهاكر الذي سرّب صورها العارية، معلنة تحدّيها له بنشرها صورة فاضحة لها عبر حسابها على Instagram، وهي تتنزّه مع زوجها Ryan Sweeting على الشاطئ.

وبذلك، رفضت الممثلة أن تكون ضمن لائحة ضحايا التسريب، في الفضيحة التي هزت الرأي العام العالمي مؤخّراً، خاصة لناحية مصير خصوصية الملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة.

ولكن Kaley، التي حلّت في المركز الثالث، في لائحة الممثلة التلفزيونية الأعلى أجراً في مجلة "فوربس"، ضلّلت من شاهدوا الصورة بإخفائها لأجزاء حسّاسة من جسدها، إلا أنّ المتمعّن في الصورة جيّداً سيكتشف أنها ترتدي ملابسها.

وأرفقت الممثلة الكوميدية الصورة بتعليق، كتبت فيه لمعجبيها، البالغ عددهم حوالى 10 ملايين متابع، على Instagram: "يا له من يوم ممتع، قمت فيه أنا وزوجي بمداعبة بعضنا البعض على شواطئ المكسيك. ولكن يبدو أننا نسينا شيئاً"، في إشارة منها إلى أنّهما نسيا ارتداء ملابسهما.

 

 

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