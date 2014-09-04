حصريا..."سيدتي نت" تكشف عن أسماء الفائزين في "الموريكس دور" قبل موعد الحفل

علم موقع "سيدتي نت" ومن مصادر خاصة أن الإعلامية بولا يعقوبيان هي التي ستقدم حفل "الموريكس دور" الذي سيقام الليلة على مسرح كازينو لبنان، ومن المتوقع أن يشارك بولا عدداً من الضيوف كالنائب السابق مصباح الأحدب.

الفقرة الأولى من الحفل ستكون مخصصة لتكريم الراحل وديع الصافي، حيث ستقدم لوحة فنية يشارك فيها كل من بسكال صقر وخليل بو عبيد وأحلام وناصيف زيتون وغسان صليبا وملحم زين وجورج الصافي.

كما علم "سيدتي نت" أنه سيكون هناك جائزة موريكس التميز للممثل السوري دريد لحام عن دوره في "سنعود بعد قليل" وتكريم عن مجمل مسيرته، كما ستحصل الممثلة اللبنانية ألسي فرنيني على نفس الجائزة عن دورها في مسلسل "وأشرقت الشمس" وتكريم عن مجمل مسيرتها التمثيلية.

وللسنة الثانية على التوالي تفوز نانسي عجرم بجائزة الموريكس عن أفضل نجمة غناء لبنانية لعام 2013 وتقدم الجائزة لها الإعلامية رابعة الزيات والنائب ألان عون، وتؤدي نانسي أغنية "من "اليوم" على طريقة "البلاي باك".

وحصد الممثل التركي "erkan petteka" على موريكس تكريمي للأفضل نجم عالمي في الدراما التركية. وحصلت الفنانة "Emma shapplin" على جائزة موريكس تكريمي لأفضل نجمة غناء عالمية "أداء وكلمات وألحان".

النتائج النهائية لموريكس دور على الشكل التالي:

جائزة "موريكس تقديري لصوت متميز ستكون من نصيب ميرنا شاكر.

موريكس التميز لإعلامية لبنانية كسرت الأرقام القياسية لعام 2013 في كتاب "غينيتس" ريما نجيم وسيقدمها روميو لحود زايزابيل متى.

ظاهرة العام في التمثيل الدرامي عن "واشرقت الشمس" وفي تقديم البرامج عن "the voice" ستكون من نصيب ايميه صياح.

نوال الزغبي وموريكس تكريمي للإستمرارية والنجاح لأكثر من عشرين عاما.

باسمة بتولي تفوز بالموريكس التكريمي لشاعرة وفنانة تشكيلية ورسامة.

موريكس تقديري لإذاعية لبنانية عن مسيرتها نوال عبود.

تامر حسني وموريكس نجم الغناء العربي للعام 2013 صاحب الإنتشار العالمي.

موريكس لأفضل ألبوم غنائي للعام "إحساس" للفنانة كارولب سماحة وأيضاً حصدت كارول أفضل أغنية عربية "وحشاني بلادي".

منى طايع تفوز بجائزة أفضل كاتبة سيناريو عن "واشرقت الشمس"

غسان صليبا يفوز بموريكس التميز في دور "البطل" في "وأشرقت الشمس"

وأشرقت الشمس" أفضل مسلسل لبناني

موريكس لأفضل أغنية لبنانية للراحلة وردة "ايام" للشاعر منير بو عساف والحان بلال الزين.

تقلا شمعون وموريكس الإبداع في التمثيل التلفزيوني والسينمائي عن السنوات العشر الأخيرة

سيرين عبد النور وأفضل ممثلة لبنانية تلفزيونية دور أول للعام 2013.

أفضل انتاج درامي لمسلسل "جذور" للمنتج مفيد الرفاعي.

موريكس التميز في الصوت والأداء للنجم ملحم زين

سابين تفوز بموريكس النجمة الإستعراضية الشابة

درع تكريمي للمخرج اللبناني جاد شويري

موريكس تكريمي لأفضل ممثلة سينمائية لبنانية عن دورها في فيلم "bebe" لماغي بو غصن

جورج خباز يفوز بموريكس أفضل ممثل سينمائي لبناني عن دوره في "غدي"

جائزة الجمهور في السينما اللبنانية لفيلم "bebe"

أفضل فيلم سينمائي لبناني "غدي"

أفضل نجمة عربية شيرين عبد الوهلاب وتقدمها الزميلة نضال الأحمدية والزميل بلال العربي

موريكس تكريمي للمثلة المصرية نيللي كريم

أفضل فنانة عربية خليجية للعام الفنانة أحلام

موريكس تكريمي لنجم عالمي من أصضل لبناني "Massari"

عابد فهد وموريكس عن أفضل ككثل عربي للعام عن "لعبة الموت"

موريكس لنجم الغناء اللبناني الجديد وأفضل اغنية جنريك لمسلسل "جذور" لجاد قطريب

أفضل اخراج درامي هو من نصيب مسلسل "واشرقت الشمس"

يوسف الخال وموريكس لأفضل ممثل تلفزيوني لبناني دور أول للعام عن "واشرقت الشمس"

موريكس تكريمي للإستمرارية والنجاح لأكثر من عشرين عاماً ستكون من نصيب الفنان عاصي الحلاني

موريكس تكريمي للفنانة ميكاييلا عن نجمة الغناء اللبنانية الجديدة

سمير سرياني يحصد أفضل مخرج فيديو كليب عن "كيفك انت" للفنانة ميريام فارس و "أرض مش للبيع" للفرسان الأربعة

موريكس لأفضل ممثلة لبنانية دور مساند عن "جذور" من نصيب الممثلة آن ماري سلامة.

وسام حنا وموريكس عن أفضل ممثل لبناني دور مساند عن "جذور".

رحمة رياض وموريكس عن أفضل نجمة غناء عربية جديدة

وائل جسار نجم الغناء اللبناني للعام 2013.

أندريه ناكوزي وأفضل ممثلة لبنانية واعدة

جورج قاحي أفضل ممثل لبناني واعد

موريكس لمحمد عساف كأفضل نجم غناء عربي جديد للعام 2013.

مدة اإحتفال 4 ساعات على أن يتم في النهاية جمع المكرمين جميعهم على المسرح وسينقل مباشرة على شاشة "المستقبل"

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