روبرت باتينسون يعيش علاقة جديدة مع مغنية بريطانية

يبدو أن الممثل الأمريكي Robert Pattinson تخطّى أزمة إنفصاله عن حبيبته النجمة Kristen Stewart، والدليل على ذلك الكلام الذي تناقلته العديد من الوسائل الإعلامية حول دخوله في علاقة عاطفية جديدة.

وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن Pattinson البالغ من العمر 28 عاماً، يواعد المغنية البريطانية Tahliah Barnett، المعروفة بـ fka twigs منذ حوالي الشهر تقريباً.

وقد إلتقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجمين خلال تجولهما يداً بيد في نيويورك الأسبوع الماضي، وأكدّت إحدى الصحف حينها أنهما حاولا إخفاء علاقتهما قدر المستطاع إلى أن بان الغرام بشكل واضح.

يشار إلى أن النجم Robert Pattinson الذي ملّ من الشهرة، عاش علاقة عاطفية مع الممثلة Kristen Stewart، لكنه إنفصل عنها بعد خيانتها له مرّات عدّة مع الشخص نفسه.