أصالة ما بين دبي ولندن وباريس لاختيار فستان زفاف ابنتها

علم "سيدتي نت"، أن الفنانة أصالة منشغلة حالياً في التّنقل بين دبي وباريس ولندن بصحبة ابنتها شام، لاختيار فستان زفافها، بعد أن حددت له موعد يوم الخميس 12 سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي أصبغ على أصالة حالياً، حالة من السعادة والفرح الشديدين، إذ تفرّغت الفنانة للسفر بصحبة شام إلى بلاد الموضة لندن وباريس للاستقرار على فستان الزفاف المناسب لابنتها، فضلاً عن متعلقات يوم الزفاف.كما أوكلت أصالة ترتيبات دعوات حفل الزّفاف لزوجها طارق العريان نظراً لضيق وقتها وانشغالها باصطحاب ابنتها لتجهيزات هذا اليوم. وقد أعدّت أصالة لشام مفاجأة مكان قضاء شهر العسل وهو أحد الجزر الأوربية الهادئة.

يذكر أن أصالة قد أعلنت عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عن عقد قران ابنتها الكبرى شام على زميلها في الدّراسة أحمد جوهر في حفل أقامته مساء الأربعاء 3 سبتمبر، حضره الأهل والأقارب، فيما أبدت المطربة السورية أصالة سعادتها البالغة بزواج ابنتها الكبرى وكتبت: "في هذه اللحظة ارتبطت طفلتي بحبيبها جوهر رسمياً أدعو الله أن ترى معه أياماً طيبه ويكون سنداً لها وأن تقضي معه عمرها كله جعل عمرهما مديدا".

وأضافت أصالة في تغريدة أخرى: "مازالت ابنتي طفله وأنا معها كذلك طفلة لن نرمي ألعابنا ولن نستغني عن براءتنا لن نحذر لن نتعلم وسنضحك على المحن حينها أو بعد حين".

كما نشرت ابنتها شام صورة عبر حسابها لعقد الزواج خلال قيامها بالتوقيع عليه بمشاركة زوجها، معلقة عليها: "تزوجت.. الآن يمكنني أناديك بـ حبي"، في إشارة منها إلي عريسها أحمد.