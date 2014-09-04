بالصور.. طلاب صيدلة ينفذون مشاهد كليب "حبّ جام "بحفل جنات بالإسكندرية

تحوّل حفل تخرّج الدفعة الجديدة من طلاب كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية إلى تظاهرة "حبّ"، بطلتها نجمة الحفل جنات، التي غنّت زهاء ساعتين أفضل أغانيها، من القديمة، ومن ألبومها الأخير" حبّ جامد"، حيث قام جمهورها الإسكندري برفع شعارت تحمل اسمها مرفقة بكلمة" حبّ جامد"، وهو عنوان كليبها الأخير.

أمّا المفاجاة التي حضّرها الجمهور، فكانت إهداءها نظّارة مكبّرة (منظار)، مثل الذي ظهر في الكليب، لتنظر من خلاله وتشاهد لافتة كُتب عليها أوّل حرف من اسمها"J" ، وتحته كلمة نحبّك، مثلما حدث في كليبها الأخير .

جنات عبّرت عن شكرها لطلبة الصيدلة، وظلّت تغنّي وتمرح معهم بالنظّارة، وتخبرهم أنّها تراهم طول الوقت .