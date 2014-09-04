120 فائزاً وفائزة في استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2014

جدة : وحيد جميل / الكويت : عبدالله الشايع / بيروت: هيام بنّوت / القاهرة : أحمد عاشور

بعد متابعة كافة المسلسلات والبرامج المدرجة على لائحة الأعمال الرمضانية للعام 2014، ترتفع وتيرة النقد وتتضارب الآراء حول نسب المشاهدة، وتكثر ردود الفعل والآراء حول أداء النجوم ونجاح المسلسلات والبرامج أو فشلها. ولكن، يبقى الرأي الأول والأخير للجمهور والمشاهدين الذين يحددون الأسماء الفائزة بالمراتب الأولى ويطلقون الأحكام التي غالباً ما تصيب في ميزان الجماهيرية.

في هذا العام، «سيدتي» أطلقت استفتاءها السنوي الذي بات محطة ضرورية ينتظرها الوسط الفني التلفزيوني ويترقب نتائجها كل العاملين في هذا القطاع. وطرحنا الأسماء المرشحة للفوز في المسلسلات والبرامج الرمضانية من خلال المجلة وموقع "سيدتي" ورسائل الـ sms الذي شهد تصويتاً كثيفاً للفئات والأسماء المرشحة.

واليوم، دقت الساعة. وها نحن نعلن عن الأسماء الفائزة في المسلسلات والبرامج والقيّمين على المحطات والقنوات الفضائية حيث نكشف عن 120 اسماً للفائزين والفائزات في الأعمال الرمضانية التي شهدت هذا العام بطولات جماعية استحق على إثرها الفوز أكثر من نجم ونجمة بالمراتب الأولى.

و"سيدتي" إذ تهنىء كل الذين فازوا في استفتائها السنوي هذا العام، تستعرض أيضاً آراء النقاد واختياراتهم النهائية لكي نضفي المزيد من الموضوعية والدقة على الاستفتاء، ونعطي كل صاحب حق حقه

الناقد والإعلامي السعودي علي فقندش

الأعمال في معظمها كانت باهتة إلاّ عمل عادل إمام الذي نستطيع القول إنه كان مقبولاً نسبة إلى غيره، وربما كانت ضخامة الإنتاج في مسلسل «سرايا عابدين» قد أثمرت عملاً يملأ العين.

في رأيي الشخصي، إن غياب ثنائية السدحان والقصبي في «طاش ما طاش» عن المشهد بعد فرط العقد بينهما تسبّب في ضعف كبير لكوميديا رمضان وبرامجه. وإذا ما أردنا الحديث تفصيلاً نجد أن الأبرز محلياً، والذي تتابعه الناس من خلال شاشة التلفزيون المحلي هو ما يواصل تقديمه الفنان النجم فايز المالكي في سباق مع الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان. ومن الدراما الخليجية أعجبني مسلسل «جرح السنين»، المبني على العلاقة الطردية بين السياسي والاجتماعي. ومما لم يعجبني بحال من الأحوال برنامج «رامز قرش البحر» لأسباب كثيرة، أهمها تلك النوعية من البرامج غير مريحة في رأيي للمشاهد، ذلك لمحاولتها الضحك على المشاهد بتمثيل واتفاق يُخجل».

الناقد المصري أحمد سعد الدين

«إن أفضل المسلسلات «السبع وصايا» و«سجن النسا» و«ابن حلال» و«عد تنازلي». ومن جيل الكبار «دهشة» ليحيى الفخراني و«جبل الحلال» لمحمود عبد العزيز».

أما أفضل الفنانين فهم محمد رمضان الذي استطاع أن يثبت قدراته التمثيلية والخروج من شخصية البلطجي، وأحمد داوود الذي جسد شخصية الشرير في «سجن النسا» ببراعة مطلقة وكذلك يوسف الشريف الذي قدم عملاً رائعاً ووليد فواز الذي أبدع في دور عرنوس في «السبع وصايا».

ومن الممثلات نيللي كريم حيث تمكنت من امتلاك مفاتيح شخصيتها بشكل رائع في «سجن النسا». وكذلك روبي التي خرجت من عباءة الإغراء وكشفت عن فنانة موهوبة، وأيضاً نسرين أمين.

أما الأسوأ ومستمر في ذلك منذ سنوات فهو مصطفى شعبان الذي يكرر نفسه ويكرر القصة المستهلكة التي يعيد تدويرها كل عام. وكذلك محمد سعد فليس هناك مبرر لتكرار شخصية أطاطا التي قدمت منذ 10 سنوات في فيلم سينمائي.

الناقد الكويتي أحمد ناصر

لم يتميز أي مسلسل في الكويت وذلك لعدم تقديم أفكار درامية جديدة، حتى النجوم الكبار مثل عبدالحسين عبد الرضا وسعاد وحياة لم يتميزوا ولم تحقق أعمالهم النجاح المتوقع منهم.

وكان المتوقع أن يتميز مسلسل «حب في الأربعين» لأن اسمه أوحى بشيء مختلف ولكنه سقط. ومن المسلسلات التي كانت تثير الشفقة والضحك في نفس الوقت «المعزب» بطولة أحمد جوهر فغالبية النجوم والممثلين فيه أعمارهم فوق الخمسين سنة، هذا مسلسل للشياب والعجائز فقط.

وقد استطاعت هيا عبد السلام أن تسحب البساط من تحت كل النجوم الكبار والصغار هذا العام لتتربع على عرش النجومية، وكانت تنافسها زهرة عرفات. ولكنها نجحت في الاحتفاظ بلقب النجمة الأولى لهذا العام. أما حياة الفهد فكانت، وللأسف الشديد، النجمة الأكثر فشلاً وسوءاً في الحظ هذا العام، فقياساً على نجوميتها وخبرتها في العمل الفني، قدمت الفهد دوراً لا يليق بها ولا يتناسب مع عمرها ولا خبرتها ولا يمتّ إلى الكويت أو الخليج بصورة عامة بصلة، ولا نريد أن نذكر حليمة بولند في هذا المجال لأنها خرجت من دائرة المنافسة منذ أربع سنوات تقريباً.

أما أكثر برنامج حقق نجاحاً وجماهيرية هذا العام فكان «هو وهاي وهي» تقديم بشار الشطي وأمل العوضي وهيا الشعيبي وحلا ترك، ولم يكن نجاحه لتميزه، بل لجرأته غير المعهودة في البرامج الخليجية، ونجحت أمل العوضي في جذب الأنظار إليها، ولم تنجح لتميزها في الأداء، أما المذيعة الأكثر فشلاً في تقديم البرامج فكانت نورا عبدالله لأنها حاولت أن تجمع بين أسلوبي حليمة في التقديم وأمل في الحركة، ولكنها لم توفق وظلت طوال حلقات برنامج «الحائط» اسم من دون أي تأثير.

الناقد اللبناني روبير فرنجية

مسلسل «اتهام» تمكّن من جذب شريحة جديدة من المشاهدين. لأن جمهور

ميريام فارس لحقها إلى الدراما. ونجح مسلسل «باب الحارة» بسبب تاريخه الذي يمتد ست سنوات وجمهوره الذي يتابعه وينتظره من عام إلى آخر.

بالنسبة إلى مسلسل «لو» المقتبس، فلا أدري كم ترجمت الخيانة في العمل وأنا لم أشاهدها فيه. يمكن تشبيهه باللقمة الطيبة التي ينقصها شيء. مسلسل «لو» لم يوفق تقريباً. وهو اعتمد في نجاحه على يوسف الخال ونادين نجيم وعابد فهد. نادين نسيب نجيم كانت جيدة، أما ميريام فارس وهيفاء وهبي فبرهنتا أنهما ممثلتان جيدتان كسبتهما الدراما العربية.

ممثلو مسلسل «عشرة عبيد زغار» لم يوفقوا في هذا العمل، ولو أن نجوم مسلسل «لو» مثلاً هم من شاركوا فيه، لكان حقق نسبة مشاهدة أعلى. ولم يحصد مسلسل «كلام على ورق» لهيفاء وهبي الجماهيرية المتوقعة لأن إخراجه كان غريباً وغير مألوف.

نيشان فاز مع برنامجه «ولا تحلم» لأنه لم يكن هناك منافس له مع أنه كان أفضل في السنوات الماضية. أما بالنسبة للبرامج الفاشلة، ففشلت برامج بعض المطربين الذين أقحمهم رمضان في مجال التقديم، أمثال رولا سعد وسواها.

هذه الأسماء استحقت الفوز للسنة الثانية على التوالي في استفتاء «سيدتي»

إذا كان النجاح مهماً فإن الاستمرارية في النجاح هي المهمة الأكثر صعوبة. للعام الثاني على التوالي تكررت بعض الأسماء الفائزة في استفتاء «سيدتي» مما يؤكد استمرارية نجاحها.

ومن الأسماء التي تكرر فوزها:

أفضل ممثل جماهيري: عادل إمام

* أفضل برنامج كوميدي خليجي: واي فاي

* أفضل برنامج مسابقات: حروف وألوف

* أفضل مسلسل كوميدي مصري: الكبير قوي 3

* أفضل برنامج ديني: خواطر 9

* أفضل مقدمة برنامج مسابقات ومنوعات: هيا الشعيبي

* أفضل ممثلة مصرية: غادة عبد الرازق

* أفضل ممثلة سورية: كندة علوش

* أفضل ممثلة أردنية: صبا مبارك

* أفضل ممثل سوري: عابد فهد (ملاحظة: هذا العام فاز

عن فئة أفضل ممثل جماهيري)

* أفضل ممثل لبناني: يوسف الخال

* أفضل ممثل مغربي: حسن الفذ

* أفضل ممثل كوميدي مصري: أحمد مكي

* أفضل شعار رمضاني: رمضان يجمعنا MBC

* أفضل قناة: MBC

مسلسل «لو» يحصد المراتب الأولى

في 5 فئات مرشحة

نال مسلسل «لو» الذي عرض في رمضان على عدة قنوات أكبر نسبة من الجوائز في استفتاء «سيدتي»، حيث فاز كل من يوسف الخال عن دوره كأفضل ممثل لبناني، ونادين نجيم عن دورها كأفضل ممثلة لبنانية، وعابد فهد أفضل ممثل جماهيري. كما فاز المسلسل بأفضل مسلسل لبناني وإليسا بأفضل مقدمة غنائية لمسلسل «لو»

تابعوا آراء النقاد كاملة في العدد 1748 الصادر من مجلة "سيدتي".