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سبورتنج لشبونة: شيكابالا لاعب محترف .. ولا صحة لتصريحات الوكيل

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سبورتنج لشبونة: شيكابالا لاعب محترف .. ولا صحة لتصريحات الوكيل سبورتنج لشبونة: شيكابالا لاعب محترف .. ولا صحة لتصريحات الوكيل

نفى سبورتنج لشبونة في بيان رسمي التصريحات المزعومة من وكيل اللاعبين باولو فاريا، حول غضب أن سبب رحيل محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق أنه لاعب غير ملتزم.

وكان وكيل لاعبين يدعى فاريا قد صرح في تصريحات إذاعية في البرتغال بأن شيكابالا رفض عرض احتراف في اليونان، وأنه نصحه بالرحيل لأن إدارة النادي لا ترغب في بقائه.

ولكن بيان رسمي عبر موقع سبورتنج لشبونة جاء مفاده: "تصريحات فاريا ليست صحيحة، وشيكابالا حتى تاريخه مازال يمتثل لواجباته مع الفريق بكل احترافية".

وعن قضية تأخره في اللحاق بفريقه التي ذكرها فاريا في تصريحاته بأنها سبب استبعاد شيكابالا من الفريق .. أكد البيان أنها قيد التحقيق.

وكان شيكابالا قد تأخر عن السفر مع سبورتنج لشبونة بسبب بعض الأوراق الخاصة بالتجنيد، ولكن الوكيل قال إن اللاعب تعمد ذلك للحصول على إجازة مع أصدقائه.

وأتم البيان "تأمل إدارة الكرة في سبورتنج لشبونة ألا تكون هذه التصريحات محاولة لزعزعة استقرار الفريق وأخذ الموقف الذي يشوه سلوك اللاعب".

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